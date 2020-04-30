Коронавирус
iReactorПесков полагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия, предположительно, вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что "можно робко надеяться", что РФ по заболеваемости новым коронавирусом достигла плато — периода, который наступает после достижения пика заболеваемости.
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Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Общество
В Омской области разрешат открыть парикмахерские и химчистки
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что с 1 мая при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм можно работать парикмахерским и химчисткам, имеющим отдельный вход.
РИА Новости 14:07
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Общество
Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов.
Взгляд.ру 19:13
Политика
Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом
России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:39
Общество
Новосибирский губернатор ответил на критику главы Роспотребнадзора
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответил на критику, прозвучавшую накануне в докладе президенту Путину из уст главного санитарного врача России Анны Поповой.
Atas.info 04:03
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Деловое.ТВ вчера в 13:26
Экономика
ВВП США в I квартале снизился на 4,8%
В I квартале 2020 года экономика США сократилась на 4,8% в годовом выражении.
Саминвестор 08:53
Хоккей
Хоккеист Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Известия 18:11
Шоу-бизнес
Евгений Папунаишвили раскритиковал жюри шоу «Танцы со звёздами»
Евгений Папунаишвили раскритиковал членов жюри нового сезона проекта «Танцы со звездами», который выходит в эфир телеканала «Россия-1».
Актуальные Новости 08:10
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Происшествия
В Воронежской области горят 17 рыбацких домиков
Сразу 17 рыбацких домиков загорелись на площади около 300 квадратных метров в Рамонском районе Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22:11
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Экономика
«Газпром» перестал быть крупнейшей компанией России по объему выручки
По итогам 2019 года «Газпром» перестал быть крупнейшей по выручке компанией России, уступив это первенство «Роснефти».
РБК 11:12
Происшествия
В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
Десятки разлагающихся тел были обнаружены в среду в грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:51
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Гаджеты
Intel может выпустить конкурентов для сверхпопулярных процессоров Ryzen 3000 уже 30 апреля
Единственная модель AMD, у которой нет конкурентов из стана «синих» - Ryzen 3 3100, так как Core i3-10100 с примерно подобными характеристиками будет на 15-20% дороже.
OAnews 03:47
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12, назвали разработчики
Live24 27 апреля в 09:01
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
Китайская компания Xiaomi презентовала в России смартфон Redmi Note 9S. Устройство получило ёмкий аккумулятор и основную квадрокамеру.
News.ru вчера в 15:05
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Происшествия
Житель Камчатки в соцсети одобрил теракт и получил штраф на 600 тысяч
Штраф в размере 600 тысяч заплатит житель Петропавловска-Камчатского за публичное оправдание терроризма.
ИА Камчатка 20:35
Здоровье
Пять новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
Ареал по заболеванию в Приамурье расширил Бурейский район. 29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых случаев COVID-2019.
Телепорт 02:32
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18