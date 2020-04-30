Россия, предположительно, вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что "можно робко надеяться", что РФ по заболеваемости новым коронавирусом достигла плато — периода, который наступает после достижения пика заболеваемости.

Песков полагает, что Россия вышла на плато по коронавирусу

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