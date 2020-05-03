Политика
РБКПесков пообещал 9 мая выпить рюмку водки и спеть «День Победы»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы».
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Общество
Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.
РИА Новости 07:34
Политика
Помпео заявил о доказательствах сокрытия КНР ситуации с коронавирусом
У США есть достаточно доказательств того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
RT на русском 10:45
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария с коронавирусом в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил риск развития в России итальянского сценария развития коронавируса.
Газета.Ru 10:06
Здоровье
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с "Парламентской газетой" назвал условия, при которых эпидемию коронавируса можно будет считать остановленной.
РИА Новости 09:10
Общество
Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы
Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии.
Lenta.ru 10:11
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам 9 мая
Тульская пресса 01:42
Общество
В Минздраве ответили на вопрос о второй волне эпидемии коронавируса
Искоренить коронавирус SARS-CoV-2 не удастся и человечество должно извлечь уроки из опыта противостояния эпидемии, уверен главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
РИА Новости 10:39
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отмены парада Победы в Белоруссии
RT на русском 06:18
Общество
Замглавы оперштаба Якутии удалила пост о трети заразившихся на Чаянде
Замглавы оперативного штаба Якутии по борьбе с распространением коронавируса Ольга Балабкина удалила из своего канала в Telegram пост о том, что COVID-19 обнаружили у трети работников Чаяндинского месторождения.
РБК вчера в 13:08
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Политика
Трамп анонсировал показ фильма об украинском Майдане
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал повторный показ 50-минутного фильма экс-советника американского лидера и политического эксперта Майкла Капуто "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства".
Газета.Ru 11:31
Здоровье
Названы ранние симптомы коронавируса
Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:57
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», подошел к берегам России.
Lenta.ru 11:15
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава РФ призвал ужесточить карантин в стране
Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов.
Газета.Ru 08:58
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева описала симптомы болезни
Российская газета 06:39
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru вчера в 03:50
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Врач сообщил о способе разорвать цепочку заражений коронавирусом
Врач предупредил, что для заражения достаточно просто пройти мимо зараженного коронавирусом. При этом у многих нет никаких симптомов.
Профиль 10:06
Общество
Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
RT на русском 05:38
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv 08:40
Общество
Украинцы возмутились из-за российского лука в магазине
Известия вчера в 22:50
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за коронавируса
Другие, напротив, не верят в существование вируса и считают его прикрытием для массового чипирования граждан.
Эхо Москвы 07:04
Происшествия
На жителя Одесской области завели уголовное дело из-за флага СССР
На 52-летнего жителя Одесской области завели уголовное дело из-за того, что в честь 1 мая он вывесил на своем доме флаг СССР.
Ридус 10:58
Политика
Путин продолжит работу в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и остальным гражданам страны, еще какое-то время придется жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:07
Общество
Онищенко рассказал о пределах возможностей медицинских масок
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок.
РИА Новости 10:11
Общество
У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус
В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
RT на русском 09:12
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37