Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен сбрить бороду перед выходом на работу в офис.

Песков пообещал сбрить бороду до выхода на работу

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