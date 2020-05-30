Общество

Газета.RuГазета.RuПесков пообещал сбрить бороду до выхода на работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен сбрить бороду перед выходом на работу в офис.
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Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу

РБК13:18

Песков сообщил, что во время лечения от коронавируса похудел и отрастил бороду

ТАСС11:56

Песков сменил имидж и похудел

Вести.Ru11:44

Песков рассказал, когда сбреет бороду

News.ru11:49

Песков пообещал сбрить бороду до выхода на работу

Газета.Ru11:49

Песков рассказал, когда сбреет бороду

РИА Новости11:44

Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу

Известия11:52
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Космос

SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС

Lenta.ru 15:45
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Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
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Общество

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка.
Вести.Ru 11:30
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Здоровье

Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью

Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
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Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
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Армия и оружие

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

Как сообщает ToDay News Ufa источник, Африканское командование ВС США сообщает, что в Тунис может вылететь вспомогательная бригада военнослужащих.
ToDay News Ufa 04:32
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Футбол

В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Глушакова

Российская газета 08:53
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Политика

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
1,2K
Теннис

Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года

RT на русском вчера в 14:24
Здоровье

Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 вчера в 06:05
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Политика

Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ

Президент Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:23
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
98
Общество

Доктор Мясников назвал все способы передачи коронавируса

Ранее врачи заявили о том, что коронавирус не может перейти от беременной женщине к ребенку. Доктор Мясников это также подтверждает.
Волгоградская правда 15:31
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 10:25
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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Происшествия

Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах

Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,5K
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Кино

HBO выпустил трейлер мини-сериала «Перри Мейсон» по романам Эрла Гарднера

Нью-Йорк, США, 30 мая 2020, 08:05 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала «Перри Мейсон».
REGNUM 01:05
Футбол

Тестирование на коронавирус не выявило новых случаев заражения в АПЛ

Очередная волна тестирования на коронавирус не выявила новых случаев заражения в клубах чемпионат Англии по футболу.
ТАСС Спорт 15:09
Игры

Naughty Dog показала геймплей The Last of Us: Part 2 на видео

Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн представил 20-минутное видео с игровым процессом The Last of Us: Part 2 в ходе презентации игры на State of Play и поделился некоторыми подробностями будущей новинки.
Народные новости 10:53
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
1,1K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
8K
Футбол

«Бавария» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Германии

РБК 14:38
Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Авто

Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере

Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars.
32CARS.ru вчера в 06:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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