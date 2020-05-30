Общество
Газета.RuПесков пообещал сбрить бороду до выхода на работу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков намерен сбрить бороду перед выходом на работу в офис.
Читать в источнике
Оценить160
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru 15:45
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество
В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка.
Вести.Ru 11:30
Здоровье
Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС 06:22
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Армия и оружие
США могут отправить в Тунис военных «из-за России»
Как сообщает ToDay News Ufa источник, Африканское командование ВС США сообщает, что в Тунис может вылететь вспомогательная бригада военнослужащих.
ToDay News Ufa 04:32
Футбол
В «Спартаке» прокомментировали возможное возвращение Глушакова
Российская газета 08:53
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
Теннис
Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов года
RT на русском вчера в 14:24
Здоровье
Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов
В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 вчера в 06:05
Политика
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:23
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
Общество
Доктор Мясников назвал все способы передачи коронавируса
Ранее врачи заявили о том, что коронавирус не может перейти от беременной женщине к ребенку. Доктор Мясников это также подтверждает.
Волгоградская правда 15:31
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 10:25
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Происшествия
Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Кино
HBO выпустил трейлер мини-сериала «Перри Мейсон» по романам Эрла Гарднера
Нью-Йорк, США, 30 мая 2020, 08:05 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала «Перри Мейсон».
REGNUM 01:05
Футбол
Тестирование на коронавирус не выявило новых случаев заражения в АПЛ
Очередная волна тестирования на коронавирус не выявила новых случаев заражения в клубах чемпионат Англии по футболу.
ТАСС Спорт 15:09
Игры
Naughty Dog показала геймплей The Last of Us: Part 2 на видео
Креативный директор Naughty Dog Нил Дракманн представил 20-минутное видео с игровым процессом The Last of Us: Part 2 в ходе презентации игры на State of Play и поделился некоторыми подробностями будущей новинки.
Народные новости 10:53
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
Mockva.ru 28 мая в 16:53
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Авто
Новый Hyundai Santa Fe показали на тизере
Hyundai Santa Fe уже собирается получить масштабное обновление и накануне в Сети появилось тизерное изображение от дизайнеров портала AtchaCars.
32CARS.ru вчера в 06:41