Общество
РИА НовостиПесков рассказал, когда сбреет бороду
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
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Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 12:32
Общество
Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»
Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
Политика
Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 21:37
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Политика
Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия 07:29
Здоровье
В России предложили запретить таблетки для абортов
Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила запретить продажи абортируемых лекарственных препаратов в рамках работы, направленной на «защиту права на жизнь, а также защиту ребенка от насилия».
Lenta.ru вчера в 07:10
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Шоу-бизнес
Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»
Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb 12:20
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 17:02
Авто
Lamborghini Huracan с гигантским пробегом продается по рекордной цене
Салон Royalty Exotic Cars из Лас-Вегаса начал продажу Lamborghini Huracan с пробегом 302 000 километров (187 788 миль).
Тарантас Ньюс 10:47
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Общество
Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов
В Крыму объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса в сезон 2020 года будут включаться в работу в три этапа, на первом из которых здравницы с медицинскими лицензиями откроются только для самих крымчан.
Российская газета 10:53
Шоу-бизнес
Тарзан рассказал, что «устроился на работу по специальности»
Аргументы и Факты вчера в 05:12
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 08:27
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество
Россия вновь приостановила транзит газа через Польшу
Транзит российского газа через Польшу по газопроводу «Ямал - Европа» вновь снизился до нулевого уровня, свидетельствуют данные немецкой газотранспортной компании Gascade Gastransport.
Rambler News Service 28 мая в 03:11
Культура
Старейший актер российского театра умер от коронавируса
Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:48
Космос
Неудачный запуск ракеты LauncherOne показали на видео
Компания Virgin Orbit рассказала, как прошел первый запуск ракеты-носителя LauncherOne, и даже выложила видео с подробностями события.
Naked Science 27 мая в 11:47
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи
В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
Космос
Роскосмос назвал $4 млрд от NASA «найденной на улице монеткой»
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассказал, сколько американское космическое агентство NASA платит за места на российских космических кораблях «Союз».
News.ru 12:15
Кино
Фильм «Соник в кино» получит сиквел
Discover24 вчера в 05:39
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Авто
Объявлены лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Новые автомобили вчера в 03:15
Общество
Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.
RT на русском 10:55
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в немецкий порт Мукран
Российская газета 28 мая в 16:18
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16