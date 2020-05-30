Общество
РБКПесков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу в офис.
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Космос
Маск: человечество может гордиться кораблём Crew Dragon
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблём Crew Dragon.
RT на русском вчера в 22:32
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 04:10
Общество
В Москве за сутки выпало более 100% месячной нормы осадков
Известия вчера в 02:45
Футбол
Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА
Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета вчера в 07:02
Общество
Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей
«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня», — говорится в заявлении.
Известия 29 мая в 22:15
Футбол
Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»
Vprognoze.ru вчера в 13:02
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Кино
Живая легенда Америки: Клинт Иствуд отмечает 90-летие
31 мая американскому киноактёру, режиссёру и композитору Клинту Иствуду исполняется 90 лет.
News.ru 01:00
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
Tvoe-avto.com вчера в 10:49
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Космос
В Роскосмосе оценили запуск Crew Dragon
Запуск американского корабля Crew Dragon к Международной космической станции открывает новый этап в пилотируемой программе, заявил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом — оперштаб
Всего в регионе официально зарегистрированы 495 пациентов с коронавирусом: 196 выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 292 пациента.
REGNUM 29 мая в 01:15
Общество
В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях
«На первом этапе десять добровольцев для каждой вакцины будут вакцинированы в возрасте от 18 до 30 лет, и через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии каких-либо нежелательных реакций будут вакцинированы оставшиеся добровольцы», — отметил Максютов.
РБК вчера в 06:22
Общество
Резкое потепление ожидают на следующей неделе в Москве
Температура воздуха в Москве может достигнуть настоящих летних значений — от 20 до 25 градусов тепла.
Вечерняя Москва 01:15
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru вчера в 05:47
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Происшествия
Заражённая коронавирусом женщина родила здорового ребёнка в Чите
Женщина с диагнозом COVID-19 в Чите родила здорового ребёнка в моностационаре первой городской больницы.
Zabnews.ru 01:07
Здоровье
В России частные клиники смогут получить субсидии для выплат медикам
Получать субсидии частные больницы смогут на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом.
News.ru вчера в 07:58
Общество
229 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья
РИА Новости вчера в 19:33
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Forbes 29 мая в 11:24