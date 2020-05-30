Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу в офис.

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