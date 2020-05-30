Общество
РБКПесков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу в офис.
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Политика
Трамп заявил о скором появлении у США «величайших вооружений»
У США появятся «величайшие вооружения» в истории, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.
РБК вчера в 20:45
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 20:37
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM вчера в 06:30
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
РИА Новости вчера в 07:19
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости 29 мая в 15:26
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Произошло это из-за того, что Ривз постоянно путался, как называется фильм, и называл его "Джон Уик".
Discover24 вчера в 13:46
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК вчера в 00:04
Технологии
Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера
Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город вчера в 14:08
Здоровье
В Свердловской области более 252 медиков заболели коронавирусом
JustMedia 29 мая в 09:25
Общество
Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина
Уральский меридиан вчера в 12:03
Здоровье
Ситуация в Екатеринбурге ухудшилась в пять раз: пересчитываем процент заболеваемости COVID-19 в регионе
Где на пять тысяч населения было пять подтверждённых случаев, то есть 0,1%. К концу месяца число заражённых возросло до 17, а процент — до 0,34%.
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Культура
Стриминговый сервис HBO Max официально начал работу
Пока компания продолжает сотрудничество с Амедиатекой, которая называет себя «официальным домом HBO в России».
Киноафиша России 29 мая в 04:32
Общество
Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса может появиться в стране уже к концу лета.
ГТРК Башкортостан вчера в 10:17
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Единоборства
Антонина Шевченко проиграла Кэтлин Чукагян на турнире UFC в Лас-Вегасе
Антонина Шевченко уступила американке Кэтлин Чукагян в поединке легчайшей весовой категории на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе.
ТАСС Спорт вчера в 22:01
Авто
В Россию приехал новый BMW 6 GT
В России для нового BMW 6 серии GT предлагаются два бензиновых и два дизельных двигателя с усовершенствованной технологией BMW TwinPower Turbo: четырех- и шестицилиндровые бензиновые двигатели с оптимизированным непосредственным впрыском, все дизельные двигатели теперь с двухступенчатым турбонаддувом.
MotorPage.Ru 29 мая в 03:37
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета вчера в 20:38
Финансы
Укрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелей
С начала года рубль потерял 13% к доллару и 12% к евро.
Ведомости вчера в 05:49
Общество
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости вчера в 20:22
Армия и оружие
В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
Avia.pro вчера в 12:26
Авто
Honda представила обновленный кроссовер UR-V
Автоновости дня вчера в 04:00
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском вчера в 18:02
Политика
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости 29 мая в 13:30