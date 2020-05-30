Общество

РБКРБКПесков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу в офис.
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Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу

РБК13:18

Песков пообещал сбрить бороду до выхода на работу

Газета.Ru11:49

Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу

Известия11:52

Песков рассказал, когда сбреет бороду

News.ru11:49

Песков сообщил, что во время лечения от коронавируса похудел и отрастил бороду

ТАСС11:56

Песков рассказал, когда сбреет бороду

РИА Новости11:44

Песков сменил имидж и похудел

Вести.Ru11:44
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Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

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Гаджеты

Определен лучший процессор для современного бюджетного компьютера

Энтузиасты задались вопросом, какой процессор в бюджетных компьютерах будет справляться с поставленными задачами лучше.
Любимый город 14:08
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Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Вести.Ru 11:10
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Космос

В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

RT на русском 18:02
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Наука

Предложен новый способ поиска аксионов

Британские физики во главе с учеными из Оксфордского университета предложили совершенно новый подход к поиску аксионов – гипотетических частиц.
Anonsens 28 мая в 16:28
Армия и оружие

Власти ЛНР назвали условия отмены режима боевой готовности

Луганск, 28 мая 2020, 21:01 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности только после того, как Киев примет пакет дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня вДонбассе.
REGNUM 28 мая в 14:01
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Происшествия

В трех городах США ввели комендантский час из-за протестов

Мэры Денвера (штат Колорадо), Цинциннати (штат Огайо) и Милуоки (штат Висконсин) в субботу объявили о введении комендантского часа на их территории в связи со вспыхнувшими протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.
ТАСС 18:01
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Здоровье

Детский омбудсмен предложила сократить продажу препаратов для абортов

В докладе напоминается, что в прошлом году по поводу искусственного прерывания беременности высказывались различные государственные и общественные деятели, некоторые из них предлагали приравнять аборты к убийствам и ввести за них уголовное наказание.
Плюс один +1 вчера в 06:05
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала, что простила Петросяна

Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой.
MedikForum.ru 18:38
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Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от COVID на детях

«На первом этапе десять добровольцев для каждой вакцины будут вакцинированы в возрасте от 18 до 30 лет, и через семь суток после введения первой вакцины при отсутствии каких-либо нежелательных реакций будут вакцинированы оставшиеся добровольцы», — отметил Максютов.
РБК 06:22
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
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Общество

В Крыму с 15 июня откроют санатории для туризма

КП - Крым 03:11
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Политика

Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»

Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК 18:10
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Политика

Лавров: более 25 тысяч россиян не вывезено из-за границы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за границей остаются более 25 тыс. россиян, которые застряли там из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 07:33
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Авто

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Автоновости дня вчера в 05:00
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Происшествия

В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми

Лифт в самом крупном торговом центре Благовещенска сорвался вместе с людьми со второго этажа, в результате пострадали два человека.
ТАСС 09:56
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Кино

Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»

Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM вчера в 11:30
Происшествия

Погибший в США Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном клубе

По данным издания, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе.
РЕН ТВ 15:47
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Здоровье

В Башкирии Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли инфекционный центр

ПроТуймазы 05:14
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Футбол

Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем вчера в 10:56
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Газета.Ru 12:15
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Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
РИА Новости 07:37
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Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
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Происшествия

В Атланте ввели режим ЧС из-за беспорядков после смерти Джорджа Флойда

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