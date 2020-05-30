Общество
РБКПесков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу в офис.
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Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Lenta.ru 15:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Здоровье
Прогноз от белорусских ученых-математиков: «К концу июня можем выйти на 300 ежедневных случаев заражения, к осени - на единицы»
Двое белорусских ученых - доктора физико-математических наук Павел Гринчук и Сергей Фисенко - занялись построением математической модели, которая, возможно, предскажет, когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси пойдет на спад.
КП - Беларусь вчера в 16:29
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Кино
HBO выпустил трейлер мини-сериала «Перри Мейсон» по романам Эрла Гарднера
Нью-Йорк, США, 30 мая 2020, 08:05 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала «Перри Мейсон».
REGNUM 01:05
Здоровье
Попова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном сценарии развития коронавирусной эпидемии в России.
Газета.Ru 16:34
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня вчера в 08:33
Общество
Курортный сезон в Крыму откроется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, с этого числа отелям и гостиницам можно будет принимать на отдых жителей полуострова.
Национальная служба новостей вчера в 12:04
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Авто
Honda представила обновленный кроссовер UR-V
Автоновости дня 04:00
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина на турнире Leon Warriors
RT на русском 16:37
Общество
ИКЕА откроет для посетителей три магазина в Москве с 3 июня
Три магазина в столице откроются 3 июня с ограничением числа посетителей: ИКЕА Теплый Стан; ИКЕА Ходынское Поле; Дизайн-студия ИКЕА Ботанический сад.
Коммерсантъ 16:31
Общество
Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке
Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
АМИТЕЛ 28 мая в 03:37
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Новую игру можно скачать на ПК, PS4, Xbox One и Switch.
Evo-rus.com 15:39
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер 27 июня
Отмечается, что общефедеральный "Выпускной вечер" состоится 27 июня. В Минпросвещения уточнили, что он охватит программой все субъекты РФ.
Деловое.ТВ вчера в 15:02
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Наука
На Земле сокращается количество мест, пригодных для жизни
На Земле из-за роста температуры воздуха число мест, пригодных для жизни, постепенно сокращается.
RuNews24.ru вчера в 22:50
Общество
Более 20 человек задержаны сегодня у здания МВД на Петровке
Сегодня на Петровке полиция снова задержала журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр.
Эхо Москвы вчера в 11:10
Политика
Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 17:30
Здоровье
В Калининградской области заразились коронавирусом 162 медработника
В Калининградской области за все время выявили коронавирус у 162 сотрудников медучреждений.
Каскад 09:14
Общество
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом
Российская газета 15:55
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 28 мая в 06:28
Футбол
«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии
"Бавария" обыграла "Фортуну" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Газета.Ru 14:35
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Единоборства
Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра
В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.
Чемпионат 16:00