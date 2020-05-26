Политика
Челнинские известияПесков: поправки к Конституции не устарели из-за пандемии
Мнение пресс-секретаря президента РФ Пандемия коронавируса не отразилась на актуальности поправок к Конституции РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.
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Политика
Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции
В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов
Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Футбол
«Ротор» и «Сочи» интересуются Джано Ананидзе
Отмечается, что 27-летний Ананидзе заинтересовал сразу два клуба РПЛ – «Ротор» и «Сочи».
Metaratings 11:26
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС вчера в 06:40
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Футбол
Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива»
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
RT на русском 08:49
Общество
Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне
Коммерсантъ 10:20
Происшествия
Задержан подозреваемый в осквернении мемориала Победы в Черноголовке
Черноголовка, Московская область, 25 мая 2020, 19:21 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в осквернении мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне, задержан сотрудниками полиции в Черноголовке.
REGNUM вчера в 12:21
Происшествия
Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области
Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
REGNUM 08:10
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Игры
От Quantum Break до Halo: 7 лучших эксклюзивов Xbox One
Quantum Break Quantum Break вышла в то время, когда Microsoft активно экспериментировала с мультимедийными возможностями своей консоли.
Чемпионат 08:31
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Киберспорт
10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год
Канал FX решил не рисковать и перенёс релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» на 2021 год.
Игромания.ру 11:18
Культура
Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд
Музыкант Сергей Шнуров подвел итоги спора с продюсером Иосифом Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд.
Lenta.ru 11:10
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Политика
Путин предложил провести «Бессмертный полк» в День ВМФ
Gazeta.SPb 08:37
Футбол
Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо
Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
RT на русском 05:48
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом»
Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.
ГЛАС.RU 08:57
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32