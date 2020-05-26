Мнение пресс-секретаря президента РФ Пандемия коронавируса не отразилась на актуальности поправок к Конституции РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.

Песков: поправки к Конституции не устарели из-за пандемии

Политика Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,4K

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 151

Футбол «Ротор» и «Сочи» интересуются Джано Ананидзе Отмечается, что 27-летний Ананидзе заинтересовал сразу два клуба РПЛ – «Ротор» и «Сочи».

Общество Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 38

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,3K

Футбол Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива» Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.

Происшествия Задержан подозреваемый в осквернении мемориала Победы в Черноголовке Черноголовка, Московская область, 25 мая 2020, 19:21 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в осквернении мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне, задержан сотрудниками полиции в Черноголовке. 93

Политика Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.

Игры От Quantum Break до Halo: 7 лучших эксклюзивов Xbox One Quantum Break Quantum Break вышла в то время, когда Microsoft активно экспериментировала с мультимедийными возможностями своей консоли.

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 57

Киберспорт 10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год Канал FX решил не рисковать и перенёс релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» на 2021 год.

Культура Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд Музыкант Сергей Шнуров подвел итоги спора с продюсером Иосифом Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд.

Футбол Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.

Хоккей Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом» Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.