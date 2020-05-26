Политика

Челнинские известияЧелнинские известияПесков: поправки к Конституции не устарели из-за пандемии

Мнение пресс-секретаря президента РФ Пандемия коронавируса не отразилась на актуальности поправок к Конституции РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.
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В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели

РИА Новости07:00

В Кремле заявили, что поправки к Конституции не устарели из-за коронавируса

Интерфакс07:12

В Кремле не считают необходимыми дополнительные поправки к Конституции

Российская газета07:08

Песков заявил, что изменения после пандемии не потребуют новых поправок к Конституции

ТАСС07:29

В Кремле не согласились, что из-за пандемии поправки в Конституцию устарели

Газета.Ru06:55

Кремль не считает поправки к Конституции устаревшими

Коммерсантъ06:53

Кремль исключил новые поправки в Конституцию из-за пандемии COVID-19

РБК06:46
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Политика

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
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Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Известия вчера в 19:03
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов

Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Путешествия

Названы условия допуска туристов на кубанские курорты

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
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Политика

Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Футбол

«Ротор» и «Сочи» интересуются Джано Ананидзе

Отмечается, что 27-летний Ананидзе заинтересовал сразу два клуба РПЛ – «Ротор» и «Сочи».
Metaratings 11:26
Общество

Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС вчера в 06:40
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

Коммерсантъ 10:53
Футбол

Дзюба назвал позорищем ситуацию вокруг ухода Сёмина из «Локомотива»

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение о решении руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.
RT на русском 08:49
Общество

Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне

Коммерсантъ 10:20
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Происшествия

Задержан подозреваемый в осквернении мемориала Победы в Черноголовке

Черноголовка, Московская область, 25 мая 2020, 19:21 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в осквернении мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне, задержан сотрудниками полиции в Черноголовке.
REGNUM вчера в 12:21
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Происшествия

Названа возможная причина пожара в частных домах в Самарской области

Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
REGNUM 08:10
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Футбол

В «Уфе» отреагировали на информацию об инвестициях в клуб от Red Bull

РБК 09:54
Политика

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Игры

От Quantum Break до Halo: 7 лучших эксклюзивов Xbox One

Quantum Break Quantum Break вышла в то время, когда Microsoft активно экспериментировала с мультимедийными возможностями своей консоли.
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
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Общество

Уровень сахара снижают некоторые травы

Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
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10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Канал FX решил не рисковать и перенёс релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» на 2021 год.
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Шнуров подвел итоги спора с Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд

Музыкант Сергей Шнуров подвел итоги спора с продюсером Иосифом Пригожиным и заявил о ненужности российских звезд.
Lenta.ru 11:10
Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
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Путин предложил провести «Бессмертный полк» в День ВМФ

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Футбол

Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо

Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
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Хоккей

Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом»

Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
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