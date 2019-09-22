Политика
REGNUMПесков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Песков напомнил, что Путин не раз доказывал состоятельность своих слов. В целом все гарантии, данные им, должны выполняться, добавил он. Говоря о деле Израйлита, затронутом в публикации, Песков отметил, что не располагает подробностями, кроме того, это не вопрос администрации президента.
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с чего всё началось
ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.Ведомостивчера в 17:13
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Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему Заворотнюк зря делала ЭКО за границей
Экономика сегодня 09:16
Общество
В Архангельске прошел крупный митинг против свалки на Шиесе
В воскресенье, 22 сентября, в Архангельске прошел согласованный митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе.
Gazeta.SPb вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости 06:13
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Авто
Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe вчера в 13:54
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
В штурме Зоны-51 участвовали более двух тысяч человек
Свыше двух тысяч человек съехались в американский штат Невада на штурм секретной военной базы «Зона 51», информирует телеканал 8 News NOW.
Национальная служба новостей 21 сентября в 06:38
Гаджеты
Стартовали российские продажи смартфона Palm. Цена
TCL Communication объявила о старте продаж в России нового смартфона под брендом Palm.
CNews 11:28
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.
REGNUM 11:44
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.
Газета.Ru 12:44
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест»
Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.
ТАСС 21 сентября в 06:16
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Автоспорт
Райкконен рассказал о столкновении с Квятом
Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport 05:16
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Происшествия
В Москве осудили удерживавшего мальчика в квартире 10 лет педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который десять лет удерживал мальчика в квартире и насиловал его.
РБК 10:02
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Гаджеты
Xiaomi показала первое изображение смартфона Mi Mix Alpha
Discover24 21 сентября в 02:53
Здоровье
Екатеринбуржцев предупредили о всплеске энтеровирусных инфекций
Сезонный подъем заболеваемости кишечными инфекциями в уральской столице продолжается.
Уралинформбюро 07:23
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы потушен
Пожар в ангаре на Ижорской улице на севере Москвы ликвидирован, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 12:10
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Наука
Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей
Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru 21 сентября в 17:23
Здоровье
В Татарстане наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний
Добавим, что 29 сентября в Казани пройдет акция "10 тысяч шагов", где медики расскажут о профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
ProKazan.ru 11:20
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Армия и оружие
Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС 21 сентября в 21:37