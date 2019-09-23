Политика

REGNUMREGNUMПесков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала

Песков напомнил, что Путин не раз доказывал состоятельность своих слов. В целом все гарантии, данные им, должны выполняться, добавил он. Говоря о деле Израйлита, затронутом в публикации, Песков отметил, что не располагает подробностями, кроме того, это не вопрос администрации президента.
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Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов

РБК07:01

Песков: данные президентом гарантии бизнесу в рамках амнистии капитала должны выполняться

ТАСС06:18

Кремль: участники амнистии капиталов могут доверять гарантиям Путина

Коммерсантъ06:30

В Кремле заверили, что гарантии участникам репатриации капиталов будут выполняться

Интерфакс06:29

В Кремле призвали участников амнистии капиталов доверять Путину

Московский Комсомолец06:42

Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала

Ведомости06:12

Гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться, заявили в Кремле

РИА Новости06:03
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Экономика

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Политика

МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru вчера в 12:01
Футбол

Руководство «Динамо» не приняло отставку Хохлова

Metaratings 07:02
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Общество

Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России

По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Общество

В Минфине назвали число чиновников в России

Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Общество

Росстат назвал средний возраст невест в России

Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
ЖКХ

В Москве началась подача тепла в жилые дома

Известия 07:26
Экономика

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Политика

В США приготовились к вмешательству России в выборы президента

Эксперты сообщают, что комиссия Мюллера расследовала вмешательства России в американские выборы, однако никаких доказательств сговора представителей Кремля с Трампом прокуроры не нашли.
ФедералПресс 03:44
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Энергетика

Саудовская Аравия восстановит добычу нефти на следующей неделе

Страна уменьшила добычу более чем в два раза после того, как в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали две насосные станции государственной нефтяной компании Saudi Aramco В Саудовской Аравии возобновят добычу нефти на прежнем уровне в начале следующей недели, передает Reuters со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.
Аргументы и Факты 08:09
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Спорт

Сборная России завоевала золото в ЧМ по художественной гимнастике

В Баку финишировал чемпионат мира по художественной гимнастике, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:50
Армия и оружие

ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан

Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия

Девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии

RT на русском 08:19
Общество

Самара попала в список городов, жители которых чувствуют себя бедными

Из 200 городов Самара оказалась на 75 месте, Сызрань - на 144, у Новокуйбышевска 148 позиция в рейтинге, а Тольятти попал на 155 строчку.
Другой город (Самара) 06:30
Общество

Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой

Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Здоровье

GPMB: Существует реальная угроза возникновения смертоносной пандемии

По прогнозам специалистов, пандемия гриппа масштабов 1918 года может нанести удар по мировой экономике в $3 трлн, сократив глобальный ВВП на 4,8%.
РЕН ТВ 08:11
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Авто

В России отзывают более 1,2 тыс. Skoda Octavia и Yeti

CarsWeek.ru 07:59
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Наташа Королева занялась йогой в бикини

Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru 06:42
Армия и оружие

В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Культура

Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 5 эфире?

По результатам зрительского голосования, пара Maruv и Jay покинули проект «Танці з зірками» в пятом эфире.
Srnsk 07:34
Авто

Hyundai Motor и Aptiv создадут СП в области беспилотных автомобилей

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor и компания Aptiv создадут совместное предприятие (СП) в сфере беспилотных автомобилей, сообщается в релизе компаний.
ПРАЙМ 07:54
Политика

Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Происшествия

Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН

Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
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