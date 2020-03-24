Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить смартфон, на который снимали визит Владимира Путина в инфекционное отделение Коммунарки. Инструктаж, который Песков дал по съемке сотруднице больницы, сняли на видео.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

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