Коронавирус
Gazeta.SPbПесков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить смартфон, на который снимали визит Владимира Путина в инфекционное отделение Коммунарки. Инструктаж, который Песков дал по съемке сотруднице больницы, сняли на видео.РЕН ТВвчера в 13:08
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Появилось видео со смартфона Пескова с Путиным в больничной палате в Коммунарке
Lenta.ruвчера в 12:58
Песков попросил уничтожить телефон, которым снимали Путина в Коммунарке
Московский Комсомолецвчера в 09:52
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