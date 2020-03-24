Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbПесков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
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с чего всё началось

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить смартфон, на который снимали визит Владимира Путина в инфекционное отделение Коммунарки. Инструктаж, который Песков дал по съемке сотруднице больницы, сняли на видео.
РЕН ТВвчера в 13:08

Подробнее о событии

Появилось видео со смартфона Пескова с Путиным в больничной палате в Коммунарке

Lenta.ruвчера в 12:58

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Известия00:10

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РИА Новостивчера в 14:18

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РЕН ТВвчера в 13:08

Песков объяснил просьбу уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

REGNUM01:14

«По „Телеграму“ отправите, там один контакт». Песков попросил сфотографировать Путина в Коммунарке и уничтожить телефон

Life.ruвчера в 10:04

Песков попросил уничтожить телефон, которым снимали Путина в Коммунарке

Московский Комсомолецвчера в 09:52
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В Ростовской области подтвердили первый случай коронавируса

Во вторник, 25 марта, у жительницы Ростовской области подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
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Газета.Ru 05:14
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Общество

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Совет Государственной Думы планирует на внеочередном заседании обсудить наказание за нарушение условий карантина. нарушителей предлагается штрафовать на сумму до 2 миллионов рублей или лишать свободы на срок до 7 лет.
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Доллар опустился ниже 77 рублей, евро — ниже 84

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 77 руб. впервые с 18 марта.
Коммерсантъ 03:14
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Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 14:51
Политика

Польша обвинила Россию в дезинформации

Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.
Южный Федеральный вчера в 22:07
Армия и оружие

Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
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Общество

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Российская газета 03:43
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В РФС проверили на расизм пост Дзюбы в Instagram

Пост форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в инстаграм, где игроки петербургского клуба сравнивались с обезьянами, проверен на расизм.
МонаВиста вчера в 11:33
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В Брянской области выявили второй случай коронавируса

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РИА Новости 05:28
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
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Тесты на коронавирус начнут проводить в частных лабораториях

Правительство решило привлечь крупные частные лаборатории к проведению тестов на наличие коронавируса COVID-19.
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Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год из-за коронавируса

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В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Здоровье

5 возможных лекарств от коронавируса назвал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
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Екатерина Климова восхитила поклонников архивными снимками

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала клип из архивных снимков. На кадрах запечатлено взросление артистки.
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Футбол

На Кокорина претендует испанский клуб

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов заявил о том, что на форварда «Сочи» Александра Кокорина обратил внимание один из клубов Примеры.
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В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина

Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
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«Евровидение-2020» могут провести в онлайн-режиме

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Где в Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом

В Крыму будут подготовлены три медучреждения для изоляции лиц, зараженных коронавирусной инфекцией.
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В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась более чем на 3%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ходе торгов выросла на 3,17% — до $28 за баррель.
Smolnarod.ru 01:52
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Активность распространения коронавирусной инфекции COVID-19 снизится с изменением сезона.
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