Коронавирус
РИА НовостиПесков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет. Кадры их разговора опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
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В Госдуме подозревают правительство РФ в выходе из кризиса за счет граждан
Москва, 24 марта 2020, 18:09 — REGNUM Правительство РФ и ЦБ, возможно, решили выйти из кризиса за счет граждан.
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В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани
Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН
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Жорже Жезуш вернется в Португалию
Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш принял решение вернуться в Португалию на время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
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В Башкирии подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом
На территории республики Башкортостан обнаружен четвертый случай заражения коронавирусом.
Здоровье
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
В Китае мужчина умер от хантавируса. Об этом сообщает в своем Twitter Global Times.
Армия и оружие
Российских военных проверили на коронавирус
Медики проверили на коронавирус более трех тысяч российских военных.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Происшествия
Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей
Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Авто
Toyota Land Cruiser 300 дебютирует летом 2021 года
Базовый мотор новый Land Cruiser 300 разделит с флагманским премиум-седаном Lexus LS – им станет битурбированная бензиновая «шестерка» объемом 3,4 литра, развивающая 421 л.с. и 600 Нм в диапазоне 1600—4800 оборотов в минуту.
Наука
Американские ученые разработали методику по блокированию рака
Революционный метод по борьбе с онкологическими заболеваниями разработали врачи из США.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
Собянин предупредил о проблемах из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в России необходимо готовиться к проблемам из-за пандемии коронавируса.
Общество
Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус
Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Экономика
Вирус вышел в тираж
По оценке группы "Эксмо-АСТ", в Москве и Санкт-Петербурге розничные продажи книг снизились на 30%, также снижение фиксируется на Урале.
Политика
Москва получила приглашение на экстренный саммит G20 по коронавирусу
Приглашение к участию в экстренном саммите G20 было получено в Кремле. Внеочередное заседание посвятят проблеме коронавируса.
Авто
Geely представил большой семиместный кроссовер
Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Общество
Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев
Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.