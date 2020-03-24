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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет. Кадры их разговора опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РИА Новости14:18

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РБК14:11

Песков попросил уничтожить телефон, которым снимали Путина в Коммунарке

Московский Комсомолец09:52

Появилось видео со смартфона Пескова с Путиным в больничной палате в Коммунарке

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REGNUM09:55

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РЕН ТВ13:08
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