Коронавирус
РИА НовостиПесков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет. Кадры их разговора опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Политика
Трамп захотел снять наложенные из-за коронавируса ограничения
Белый дом хотел бы снять ограничения на работу частного сектора, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом, к пасхальным праздникам – 12 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Путин посетил больницу в Коммунарке
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в распространении дезинформации.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал информацию о своем возможном увольнении с должности в связи с поездкой в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Политика
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса
В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Общество
В центре Новороссийска обнаружен фашистский бункер
В центральной части города-героя Новороссийска был обнаружен немецкий бункер времен Великой Отечественной войны.
Здоровье
В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию
Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом
19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Экономика
Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»
"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов", — заключил Дерипаска.
Транспорт
РЖД запустят спецпоезд на Украину
Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Армия и оружие
Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400
Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Спорт
Олимпиада в Японии откладывается
Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года.
Футбол
Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»
Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
Музыка
Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big
Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
Общество
Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
Политика
Жители Италии меняют флаги ЕС на российский триколор
На одном из опубликованных роликов можно увидеть, как житель Италии снимает флаг Европейского союза, а потом ставит вместо него российский триколор.
Происшествия
Убийцу ребенка в Нарьян-Маре освободили от уголовной ответственности
Убийцу шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара освободили от уголовной ответственности, передает ТАСС.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.