Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет. Кадры их разговора опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РИА Новости14:18

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РБК14:11

Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку

REGNUM09:55

Появилось видео со смартфона Пескова с Путиным в больничной палате в Коммунарке

Lenta.ru12:58

«По „Телеграму“ отправите, там один контакт». Песков попросил сфотографировать Путина в Коммунарке и уничтожить телефон

Life.ru10:04

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РЕН ТВ13:08

Песков попросил уничтожить телефон, которым снимали Путина в Коммунарке

Московский Комсомолец09:52
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В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

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РИА Новости 11:49
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Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец 08:29
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Взгляд.ру 14:17
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ 09:44
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

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МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в распространении дезинформации.
Деловое.ТВ 14:24
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Общество

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Инфорос 07:00
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Общество

Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг.
Piter.tv вчера в 15:20
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Общество

В центре Новороссийска обнаружен фашистский бункер

В центральной части города-героя Новороссийска был обнаружен немецкий бункер времен Великой Отечественной войны.
Российская газета 05:48
Здоровье

В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию

Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Красная весна 12:03
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Здоровье

Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
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Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов", — заключил Дерипаска.
РИА Новости 11:16
Транспорт

РЖД запустят спецпоезд на Украину

Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
BFM.ru 13:08
Политика

Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Армия и оружие

Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400

Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
BaltNews.lt 22 марта в 15:00
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
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Экономика

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Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Спорт

Олимпиада в Японии откладывается

Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года.
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Беленов раскритиковал уровень комментаторов «Матч ТВ»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал уровень действующих российских комментаторов.
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Боня и Кузьмич сделали смешную пародию на клип «Uno» группы Little Big

Пермский комедийный дуэт «Боня и Кузьмич» выпустили пародию на клип «Uno» группы Little Big.
АиФ Пермь вчера в 23:03
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Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
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Жители Италии меняют флаги ЕС на российский триколор

На одном из опубликованных роликов можно увидеть, как житель Италии снимает флаг Европейского союза, а потом ставит вместо него российский триколор.
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Убийцу ребенка в Нарьян-Маре освободили от уголовной ответственности

Убийцу шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара освободили от уголовной ответственности, передает ТАСС.
BFM.ru 13:19
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Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
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