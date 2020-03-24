Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет. Кадры их разговора опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

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Спорт Олимпиада в Японии откладывается Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года.

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