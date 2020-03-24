Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить смартфон, на который снимали визит Владимира Путина в инфекционное отделение Коммунарки. Инструктаж, который Песков дал по съемке сотруднице больницы, сняли на видео.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет. Кадры их разговора опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Здоровье Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Технологии «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды "Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.

Экономика Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11% Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.

Общество Более 300 россиян вылетели из Индии спецрейсом «Аэрофлота» Более 380 россиян, которые захотели вернуться в Россию из Индии на фоне вспышки нового коронавируса и закрытия страны на 21 день, вылетели в среду в Россию спецрейсом "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Экономика Владельцы торговых центров просят правительство о помощи Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.

Общество В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Здоровье На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.

Технологии Определяющий коронавирус за пять минут тест создали в Сингапуре Экспресс-тест для диагностики коронавируса нового типа разработали ученые в Сингапуре, сообщает газета Straits Times со ссылкой на профессора Джеки Ин из Агентства по науке, технологиям и исследованиям.

Общество Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.

Финансы Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.