Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет. Кадры их разговора опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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с чего всё началось

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил врачей уничтожить смартфон, на который снимали визит Владимира Путина в инфекционное отделение Коммунарки. Инструктаж, который Песков дал по съемке сотруднице больницы, сняли на видео.
РЕН ТВвчера в 13:08

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Песков объяснил просьбу уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

REGNUM01:14

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Известия00:10

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РИА Новостивчера в 14:18

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

РЕН ТВвчера в 13:08

Появилось видео со смартфона Пескова с Путиным в больничной палате в Коммунарке

Lenta.ruвчера в 12:58

Путин пообщался с пациентами в Коммунарке. Лайф публикует видео с телефона, который уничтожат

Life.ruвчера в 12:55

Песков попросил уничтожить телефон, которым снимали Путина в Коммунарке

Московский Комсомолецвчера в 09:52
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Экономика

Эксперты оценили шансы на вынужденную деофшоризацию из-за закрытия границ

Из-за коронавируса многие страны закрыли границы, что сузило лазейку для обхода правила 183 дней, отмечают опрошенные РБК эксперты.
РБК 01:00
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре под Пензой

К тушению пожара привлекались 18 человек и 6 единиц техники, отметили в пресс-службе.
Газета.Ru 00:29
Технологии

«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды

"Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 07:15
Экономика

Индекс Dow Jones взлетел на рекордные 11%

Нью-Йорк, США, 25 марта 2020, 01:19 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones вырос до 20 685,04 пункта или более чем на 11% по итогам торгов 24 марта.
REGNUM вчера в 18:19
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество

Более 300 россиян вылетели из Индии спецрейсом «Аэрофлота»

Более 380 россиян, которые захотели вернуться в Россию из Индии на фоне вспышки нового коронавируса и закрытия страны на 21 день, вылетели в среду в Россию спецрейсом "Аэрофлота", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:31
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Ведомости вчера в 13:06
Авто

Автодилеры просят правительство помочь пережить коронавирус

В РОАД входит около 1250 дилеров (67% продаж автомобилей).
Ведомости вчера в 17:12
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

Еще пять пациентов вылечили от коронавируса в Москве, их выписали из медицинского центра в Коммунарке, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:02
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 00:54
Общество

ВОЗ не исключает, что США могут стать новым эпицентром коронавируса

Женева, Швейцария, 24 марта 2020, 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19.
REGNUM вчера в 13:54
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась более чем на три процента

Нефть Brent поднимается в цене более чем на три процента. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на раннее утро среды, 25 марта.
Вечерняя Москва 01:09
Здоровье

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Хоккей

Агент Мозякина заявил о прекращении переговоров с «Металлургом»

RT на русском вчера в 16:59
Общество

В Бурятии зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус

Первый человек с подозрением на новый коронавирус зарегистрирован в Бурятии.
Известия вчера в 22:56
Технологии

Определяющий коронавирус за пять минут тест создали в Сингапуре

Экспресс-тест для диагностики коронавируса нового типа разработали ученые в Сингапуре, сообщает газета Straits Times со ссылкой на профессора Джеки Ин из Агентства по науке, технологиям и исследованиям.
Газета.Ru вчера в 22:15
Общество

Магазины, кафе и фитнес-клубы подсчитали убытки от борьбы с коронавирусом

Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

National Interest назвал российский танк Т-95 «кошмаром» для НАТО

Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был "мечтой танкиста", которая стала бы "кошмаром" для НАТО в случае принятия на вооружение.
РИА Новости вчера в 22:14
Армия и оружие

Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения.
Известия 00:44
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК вчера в 02:21
Космос

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников «Яоган-30»

ТАСС вчера в 00:53
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что российская экономика пострадает от коронавируса на триллионы рублей.
Газета.Ru 01:13
Шоу-бизнес

Молодая любовница Константина Ивлева резко ответила хейтерам

Экспресс газета 01:17
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия вчера в 18:21
Происшествия

Двое сотрудников приморского авиазавода заразились коронавирусом

Двое сотрудников авиационного завода «Прогресс» в Приморском крае заразились коронавирусом.
РБК вчера в 23:30
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