Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.

Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии

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