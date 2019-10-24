Политика

ИзвестияИзвестияПесков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
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Песков пословицей прокомментировал слова Трампа об урегулировании в Сирии

РИА Новости14:47

Песков пословицей отозвался на слова Трампа об урегулировании в Сирии

РЕН ТВ14:39

Кремль ответил объявившему себя единоличным победителем в Сирии Трампу

Lenta.ru14:54

В Кремле пословицей ответили Трампу на слова о заслугах в Сирии

Газета.Ru14:38

Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии

Известия15:54

«У победы много отцов»: в Кремле прокомментировали слова Трампа о заслугах в Сирии

ТК Звезда15:11

«У победы много отцов»: Кремль ответил на хвастовство Трампа словами Кеннеди

Царьград16:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 16:20, Вашингтон
Экономика

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".
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Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола

Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости вчера в 01:39
Футбол

ЦСКА — Ференцварош 0:1

Матчем на московской "ВЭБ Арене" между ЦСКА и венгерским "Ференцварошем" стартовал третий тур группового этапа футбольной Лиги Европы.
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Останки предка всех наземных позвоночных нашли на севере России

Останки предка всех наземных позвоночных нашли в Коми.
РЕН ТВ 11:43
Футбол

Гончаренко объяснил отсутствие Щенникова в заявке на матч с «Ференцварошем»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему защитник Георгий Щенников пропустил домашний матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем" (0:1).
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Госдума одобрила заморозку накопительной пенсии до 2022 года

На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года.
Газета.Ru 10:00
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
Футбол

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 01:18
Происшествия

В Подмосковье завели дело против подозреваемой в насилии школьницы

РИА Новости 07:37
Футбол

Португалия обошла Россию в рейтинге УЕФА

Начиная с сезона 2021/22 Португалия сможет делегировать три клуба в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна — с третьего квалификационного раунда), одну — в Лигу Европы (групповой этап), две — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды).
Вести.Ru вчера в 19:58
Экономика

В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике

В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
РБК 11:03
Музыка

Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Происшествия

По факту отравления заключенных «Матросской Тишины» возбуждено дело

Уголовное дело по двум статьям УК РФ возбуждено по факту отравления заключенных под стражу в СИЗО-1 ("Матросская Тишина").
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Авто

Новый Volkswagen Golf появится в России

Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Авто

Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными

Автоновости дня 22 октября в 08:54
Экономика

Агентство Малафеева привлечет для стран Африки $2,5 млрд

Международное агентство суверенного развития (IASD) привлечет 2,5 млрд долларов, которые пойдут на развитие проектов в Африке.
BFM.ru 15:46
Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной

Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Происшествия

В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку

В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
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Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Политика

В Кремле пока не думают о преемнике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
Политика

Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Газета.Ru 15:27
Футбол

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 10:03
Происшествия

Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla

Lenta.ru 12:47
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

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Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Энергетика

«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть к 2040 году на 10%

«Роснефть» ожидает роста спроса на нефть в мире к 2040 году на 10% или более, несмотря на снижение роли нефти в мировом энергобалансе, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Rambler News Service 05:50
Экономика

Стало известно, в какую сумму российским госкорпорациям обошелся саммит в Сочи

На выставочные и деловые мероприятия в рамках саммита «Россия — Африка» госкорпорации «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») и «Росгеология» потратили почти 19 миллионов рублей.
URA.Ru 15:27
Политика

Республиканцы пытались сорвать заседание в Конгрессе США

Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США попытались проникнуть на закрытое заседание трех комитетов, ведущих расследование в рамках импичмента американского лидера Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 20:28
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 13:31
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