Политика

РЕН ТВРЕН ТВПесков пословицей отозвался на слова Трампа об урегулировании в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал пословицей попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании. "Мы же с вами знаем — поражение, оно всегда сирота, а у победы много отцов", — цитирует слова Пескова РИА "Новости".
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