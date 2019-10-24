Политика
РЕН ТВПесков пословицей отозвался на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал пословицей попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в сирийском урегулировании. "Мы же с вами знаем — поражение, оно всегда сирота, а у победы много отцов", — цитирует слова Пескова РИА "Новости".
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«У победы много отцов»: Песков прокомментировал слова Трампа о заслугах в Сирии
Комсомольская правдавчера в 16:33
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