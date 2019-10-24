Политика
RuNews24.ruПесков пословицей прокомментировал слова Трампа о заслугах в Сирии
Ранее, 23 октября, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон будет противостоять усилиям Москвы, которые нацелены на победу сирийского президента Башара Асада во внутреннем конфликте в республике.
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«У победы много отцов»: Песков прокомментировал слова Трампа о заслугах в Сирии
Комсомольская правдавчера в 16:33
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Здоровье
Донские онкологи назвали первые симптомы рака груди
Врачи подчеркивают, что рак груди, выявленный на ранней стадии, излечим.
Дон-ТР вчера в 09:28
Общество
Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России
По словам эксперта ВНИИ труда Ирины Волошиной, все перечисленные профессии являются востребованными и в настоящее время.
Известия 01:02
Политика
Скандальный украинский политолог попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, которого хорошо знают зрители дискуссионных телешоу на российских каналах, попал в реанимацию.
Российская газета вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Футбол
«Крыховяк — лучший игрок на планете»
29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Экономика
Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Московский Комсомолец вчера в 08:01
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Транспорт
Автомобилисты стали больше тратить на штрафы
Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Политика
Лавров не исключил возвращения норвежца Берга домой «в любой момент»
Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил возвращения на родину осуждённого в России за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга «в любой момент».
RT на русском 00:52
Здоровье
Врач рассказал, как избежать сонного паралича
РИА Новости 23 октября в 23:59
Происшествия
На Сахалине умер мужчина, пострадавший при нападении медведя
ТАСС вчера в 20:53
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru вчера в 16:00
Экономика
Минфин США запретил кредиторам PDVSA забрать контроль над Citgo
Сам по себе дефолт не давал бы оснований для «Роснефти» претендовать на акции Citgo, но в залоговом соглашении PDVSA и «Роснефти» есть стандартный пункт о том, что залогодержатель может принудительно обратить взыскание на акции и реализовать их в случае смены контроля над PDVSA, следует из документов американского суда, на которые обращал внимание глава инвестбанка Caracas Capital Расс Дэллен.
РБК вчера в 18:46
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Энергетика
Белоруссия и Казахстан согласовали основные параметры сделки о поставках нефти
Минск и Нур-Султан согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Коммерсантъ 01:21
Общество
Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия вчера в 12:16
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Чита.Ру вчера в 02:32
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Происшествия
В Татарстане мальчик провалился в люк на глазах у матери
Газета.Ru вчера в 20:05
Футбол
РБ Лейпциг — Зенит 2:1
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Нева Спорт 23 октября в 14:16
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 17:21
Здоровье
Врач назвал симптомы для обязательной колоноскопии
Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов назвал ряд симптомов, при которых показана процедура колоноскопии.
Версия.Инфо вчера в 21:32
Единоборства
Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.
Lenta.ru 01:15
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 вчера в 14:31
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Кино
На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
Русская Планета вчера в 01:25
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:52