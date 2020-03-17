Политика
РБККремль предложил дождаться решения Путина о голосовании по Конституции
Необходимо дождаться решения президента, который определит дату голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Язык российских законов посчитали в десять раз сложнее литературного
Эксперты из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики оценили сложность языка, которым написаны российские законы.
Общество
В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом
Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
Экономика
На Сахалине власти прокомментировали фото пустых полок в магазинах
Правительство Сахалинской области прокомментировало фотографии из супермаркетов с пустыми полками.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Армия и оружие
Бывший латвийский член войск СС назвал ошибкой службу нацистам
Артур Грава, бывший латвийский член войск СС (Waffen-SS), проживающий в настоящее время в США, признал, что его сотрудничество с нацистами, хоть и не добровольное, стало ошибкой, а призывы к массовым убийствам евреев в Латвии - "ужасным преступлением".
Общество
Врач назвал продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу
Специалисты Испанской академии питания и диетологии пояснили, что пища сама по себе не предотвращает коронавирус и, конечно, не лечит от него, но механизмы защиты и реагирования на инфекцию, а также способность организма к восстановлению, тесно связаны с питанием.
Политика
Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус
Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Boeing запросил у властей США многомиллиардную помощь
Американская корпорация Boeing запросила у американских властей «десятки миллиардов долларов» финансовой помощи в свете распространения коронавируса нового типа, передает Reuters.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Армия и оружие
В Алеппо возобновила работу ключевая электроподстанция
В освобожденном от боевиков городе Зерба в западной части провинции Алеппо в Сирии энергетики восстановили работу электроподстанции.
Хоккей
В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока
Общество
Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок
Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Общество
Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»
Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
Общество
Минпромторг советует не пускать простуженных клиентов в кафе
Министерство промышленности и торговли рекомендует ресторанам и кафе не пускать клиентов с признаками простуды, пишет «Интерфакс».
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Экономика
Индексы США закрылись рекордным обвалом
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.