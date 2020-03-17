Политика

РБКРБККремль предложил дождаться решения Путина о голосовании по Конституции

Необходимо дождаться решения президента, который определит дату голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Песков: надо дождаться решения Путина по дате голосования по поправкам

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Хакасия-Информвчера в 21:00
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Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
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Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
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«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
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Язык российских законов посчитали в десять раз сложнее литературного

Эксперты из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики оценили сложность языка, которым написаны российские законы.
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В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом

Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
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На Сахалине власти прокомментировали фото пустых полок в магазинах

Правительство Сахалинской области прокомментировало фотографии из супермаркетов с пустыми полками.
Байкал24 вчера в 23:47
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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
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«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК вчера в 17:21
Армия и оружие

Бывший латвийский член войск СС назвал ошибкой службу нацистам

Артур Грава, бывший латвийский член войск СС (Waffen-SS), проживающий в настоящее время в США, признал, что его сотрудничество с нацистами, хоть и не добровольное, стало ошибкой, а призывы к массовым убийствам евреев в Латвии - "ужасным преступлением".
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Врач назвал продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу

Специалисты Испанской академии питания и диетологии пояснили, что пища сама по себе не предотвращает коронавирус и, конечно, не лечит от него, но механизмы защиты и реагирования на инфекцию, а также способность организма к восстановлению, тесно связаны с питанием.
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Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус

Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
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Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
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Общество

Boeing запросил у властей США многомиллиардную помощь

Американская корпорация Boeing запросила у американских властей «десятки миллиардов долларов» финансовой помощи в свете распространения коронавируса нового типа, передает Reuters.
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«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
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В Алеппо возобновила работу ключевая электроподстанция

В освобожденном от боевиков городе Зерба в западной части провинции Алеппо в Сирии энергетики восстановили работу электроподстанции.
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В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока

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Общество

Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
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В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
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Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
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Министерство промышленности и торговли рекомендует ресторанам и кафе не пускать клиентов с признаками простуды, пишет «Интерфакс».
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В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
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Российская газета вчера в 11:25
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

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Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
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