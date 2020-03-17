Необходимо дождаться решения президента, который определит дату голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Кремль предложил дождаться решения Путина о голосовании по Конституции

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