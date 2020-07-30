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Интерфакс
Интерфакс

Песков посоветовал российским СМИ не пользоваться YouTube

В связи с блокировкой YouTube-канала российской телекомпании "Царьград ТВ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ "не зависеть от западных платформ". На брифинге его спросили, какой есть выход из ситуации.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет — ни гарантий, ни правил. И именно как к ресурсу с низкой степенью доверия нужно ко всем этим ресурсам и относиться.
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Коммерсантъ

В Кремле призвали не доверять YouTube

Коммерсантъ07:02
Интерфакс

Песков посоветовал российским СМИ не пользоваться YouTube

Интерфакс06:32
Газета.Ru

Песков прокомментировал блокировку «Царьграда»

Газета.Ru06:24
РИА Новости

В Кремле посоветовали СМИ не зависеть от западных платформ

РИА Новости06:26
Царьград

В Кремле отреагировали на блокировку Царьграда

Царьград06:24
Московский Комсомолец

Кремль отреагировал на блокировку телеканала «Царьград» на Youtube

Московский Комсомолец06:14
ТАСС

Песков призвал с «низкой степенью доверия» относиться к YouTube и западным платформам

ТАСС06:06
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СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского

Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского
REGNUM07:54
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Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 13:02
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В России проведут огневые и ходовые испытания боевого робота «Маркер»

«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», — сообщил Григорьев в интервью ТАСС.
Известия02:59
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Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ

Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe22:22
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Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM06:40
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс05:47
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Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском07:41
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Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК04:58
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