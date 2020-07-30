Песков посоветовал российским СМИ не пользоваться YouTube
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В связи с блокировкой YouTube-канала российской телекомпании "Царьград ТВ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ "не зависеть от западных платформ". На брифинге его спросили, какой есть выход из ситуации.В источнике
Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет — ни гарантий, ни правил. И именно как к ресурсу с низкой степенью доверия нужно ко всем этим ресурсам и относиться.
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