Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет — ни гарантий, ни правил. И именно как к ресурсу с низкой степенью доверия нужно ко всем этим ресурсам и относиться.