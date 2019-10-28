За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.

Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

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