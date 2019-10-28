Общество
Газета.RuПесков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса
РИА Новости25 октября в 07:40
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Политика
В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Автоспорт
Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать
На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
Происшествия
В Петербурге рассказали о подозреваемом в убийстве матери школьнике
Двенадцатилетний школьник с отставанием в развитии, который подозревается в убийстве матери, помещен в детскую психиатрическую больницу, но из-за диагноза не может пояснить свои действия, сообщает в понедельник аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
Происшествия
Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье
Напомним, 25 октября в воинской части в поселке Горном солдат Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам.
Экономика
Министр Милованов предложил «невозможную» налоговую реформу на Украине
Милованов предложил начать дискуссию о том, какая система налогообложения нужна Украине.
Политика
Трамп допустил публикацию видео ликвидации аль-Багдади
Президент США признался журналистам, что в Белом доме допускают публикацию фрагментов спецоперации по уничтожению аль-Багдади.
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Московский «Спартак» одержал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игры
Голубь, лис и рыбка: авторы Surgeon Simulator готовят три безумных симулятора
Студия Bossa, известная по безумному симулятору I Am Bread и не менее безумному, да ещё и адски сложному Surgeon Simulator, работает сразу над тремя достойными продолжателями: Pigeon Simulator, I Am Fish и Trash Bandits.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
Футбол
«Меня волнуют Brexit и война в Сирии». 15 вопросов Мануэлу Фернандешу
В интервью Sport24 Фернандеш рассказал, как уходил из «Локо» и почему выбрал «Краснодар».
Происшествия
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Общество
В Сети сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
Технологии
Facebook научила нейросеть обманывать системы распознавания лиц
Американская корпорация Facebook представила (.pdf) новую технологию, благодаря которой можно менять ключевые черты лица, чтобы системы распознавания лиц не могли узнать человека.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
Космос
«Спутник» Samsung упал на ферму в США
Пара обнаружила странный девайс, который выглядел как «спутник». Мы поняли, что он упал с неба, — рассказала женщина в интервью NBC News.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Армия и оружие
Зеленский разоружил украинских националистов?
После вчерашней встречи президента незалежной Владимира Зеленского с представителями украинских националистов, последние вывезли оружие с территории поселков Золотое-4 и Катериновка.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Хоккей
Агент Малкина высказался о наличии гражданства США у игрока
Агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, прокомментировал информацию о наличии американского гражданства у игрока, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку
Анастасия Заворотнюк незадолго до болезни подарила 76-летней матери автомобиль Toyota C-HR стоимостью около двух миллионов рублей.
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.