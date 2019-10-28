За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.

Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Армия и оружие Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

Общество Собянин: правоохранительные органы предотвратили массовые беспорядки в Москве Правоохранительные органы Москвы смогли предотвратить попытки организации массовых беспорядков в городе, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений.

Общество В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Политика Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину "В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина – состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - говорится в сообщении.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Происшествия Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев Представители администрации поселка Вагай Тюменской области рассказали РИА Новости о семье срочника Рамиля Шамсутдинова, арестованного за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.

Общество Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.