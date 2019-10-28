Общество

Газета.RuГазета.RuПесков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

RT на русском09:18

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

РБК07:46

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40

Песков: Данные о закрытии в РФ 700 тыс. юрлиц не подтвердились

Росбалт07:16

Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

ТАСС06:51

Кремль опроверг сообщения о закрытии в России почти 700 юридических лиц

ФАН06:45

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

Интерфакс07:35
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Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

РБК вчера в 20:49
Шоу-бизнес

В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan 06:36
Авто

Начались продажи Renault Captur нового поколения

Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили 26 октября в 23:26
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Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года

Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
CyberSport.ru 08:33
Общество

У этих знаков Зодиака изменится жизнь в ноябре 2019 года

Как пишет Стерлеград, жизнь Тельцов кардинально изменится в следующем месяце. Во-первых им нужно избавиться от негативных установок.
Говорит Уфа 00:10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя «православной» и заговорила о грехе

Внезапно поющая телеведущая начала разговор на тему веры, напомнив, что она придерживается православной веры.
Bimru.ru 09:39
Общество

На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти

На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Екатеринбург в интернете 06:24
Армия и оружие

Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
РБК 06:59
Политика

Российские офицеры рассказали о неудачных попытках уволиться из армии

Lenta.ru 07:42
Общество

Собянин: правоохранительные органы предотвратили массовые беспорядки в Москве

Правоохранительные органы Москвы смогли предотвратить попытки организации массовых беспорядков в городе, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений.
ТАСС 05:38
Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Общество

В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры

В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую два дня назад семью

ТАСС 01:25
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина – состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:59
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Происшествия

Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев

Представители администрации поселка Вагай Тюменской области рассказали РИА Новости о семье срочника Рамиля Шамсутдинова, арестованного за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
РИА Новости 08:18
Футбол

Почему «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Газета.Ru 09:18
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

РБК 08:56
Общество

Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Ведомости 06:48
Общество

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

Российская газета 07:39
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Здоровье

Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС

Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ вчера в 23:10
Политика

Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США

Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
RT на русском 08:21
Происшествия

Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату

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Медики определили опасное для здоровья количество имбиря

Немецкие медики определили опасное для здоровья количество имбиря.
Газета Кемерова 06:30
Политика

Путин обсудил с Меркель договоренности с Эрдоганом по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии, сообщает Кремль.
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Происшествия

В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем

REGNUM вчера в 22:40
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В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов

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