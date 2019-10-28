Общество
Газета.RuПесков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить230
с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса
РИА Новости25 октября в 07:40
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 09:55, Ашберн
Общество
Умер писатель и диссидент Владимир Буковский
Шоу-бизнес
В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного
Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года
Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
Общество
У этих знаков Зодиака изменится жизнь в ноябре 2019 года
Как пишет Стерлеград, жизнь Тельцов кардинально изменится в следующем месяце. Во-первых им нужно избавиться от негативных установок.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала себя «православной» и заговорила о грехе
Внезапно поющая телеведущая начала разговор на тему веры, напомнив, что она придерживается православной веры.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Армия и оружие
Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Собянин: правоохранительные органы предотвратили массовые беспорядки в Москве
Правоохранительные органы Москвы смогли предотвратить попытки организации массовых беспорядков в городе, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина – состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - говорится в сообщении.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Представители администрации поселка Вагай Тюменской области рассказали РИА Новости о семье срочника Рамиля Шамсутдинова, арестованного за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
Футбол
Почему «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Здоровье
Медики определили опасное для здоровья количество имбиря
Немецкие медики определили опасное для здоровья количество имбиря.
Политика
Путин обсудил с Меркель договоренности с Эрдоганом по Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии, сообщает Кремль.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Происшествия