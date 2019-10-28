Общество
Газета.RuПесков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.Известия24 октября в 17:01
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В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса
РИА Новости25 октября в 07:40
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Здоровье
Минздрав нашел способ увеличить продолжительность жизни
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что принятие законопроекта, согласно которому покупать крепкое спиртное можно будет с 21 года, позволит увеличить продолжительность жизни, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Политика
Россия поддерживает «пакетное» решение по газовому транзиту с Украиной
Министр энергетики России Алексей Новак заявил о том, что Россия выступает за "пакетное" решение вопроса о транзите газа.
Армия и оружие
На «Адмиралтейских верфях» заложат две подводные лодки 1 ноября
В первый день ноября на АО "Адмиралтейские верфи" одновременно заложат две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3.
Армия и оружие
США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Политика
Джонсон подтвердил согласие Лондона на предложенную ЕС отсрочку Brexit
"Вам известно, что согласно закону о выходе Великобритании из ЕС от 2019 года (закон Бенна), который был навязан кабинету министров против его воли, у меня нет иного выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Лондона на эту отсрочку", - указал Джонсон.
Здоровье
Средний возраст диагностики рака растёт в РФ
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Политика
На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского
Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Политика
В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского
После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Кино
«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США
Игры
«Спасите миры… или НЕТ»: ещё один трейлер The Outer Worlds
Разработчики The Outer Worlds после релиза проекта решили напомнить об игре ещё одним роликом.
Общество
Россияне начали активнее делать сбережения на старость
На автомобиль копят только 12% россиян, такой небольшой процент, возможно, связан с тем, что для многих жителей страны личный транспорт стал недоступным из-за высоких затрат на него.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Космос
В SpaceX рассчитывают начать продажу услуг связи Starlink в 2020 году
Американская компания SpaceX планирует провести от шести до восьми запусков спутников системы Starlink в первой половине 2020 года для начала продаж услуг широкополосного доступа к сети интернет на территории США.
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
Экономика
Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
Автоспорт
Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull
Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко опроверг свои же слова, что российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду в следующем сезоне.
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики РФ
Премьер-министр сообщил, что по итогам совещания, прошедшего 8 октября и посвящённого мерам ускорения экономического роста, был доработан пакет дополнительных решений и уже по ним подписаны ряд поручений.
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
Политика
Скворцова предложила провести референдум о праве на эвтаназию
Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что россияне сами должны принять решение о том, вводить ли в стране эвтаназию - для этого необходимо провести референдум.