Общество

Газета.RuГазета.RuПесков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

Подробнее о событии

Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

ТАСС06:51

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

RT на русском09:18

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

РБК07:46

Песков: Данные о закрытии в РФ 700 тыс. юрлиц не подтвердились

Росбалт07:16

«Нельзя исключать, что статистику в итоге „причешут“»

Коммерсантъ FM13:29

Кремль опроверг сообщения о закрытии в России почти 700 юридических лиц

ФАН06:45

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40
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Здоровье

Минздрав нашел способ увеличить продолжительность жизни

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что принятие законопроекта, согласно которому покупать крепкое спиртное можно будет с 21 года, позволит увеличить продолжительность жизни, сообщает ТАСС.
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Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
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Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Известия 11:12
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Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Политика

Россия поддерживает «пакетное» решение по газовому транзиту с Украиной

Министр энергетики России Алексей Новак заявил о том, что Россия выступает за "пакетное" решение вопроса о транзите газа.
Газета.Ru 13:37
Армия и оружие

На «Адмиралтейских верфях» заложат две подводные лодки 1 ноября

В первый день ноября на АО "Адмиралтейские верфи" одновременно заложат две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3.
Piter.tv 14:20
Армия и оружие

США будут силой отвечать на попытки захвата нефтяных месторождений в Сирии

РИА Новости 13:46
Происшествия

Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Политика

Джонсон подтвердил согласие Лондона на предложенную ЕС отсрочку Brexit

"Вам известно, что согласно закону о выходе Великобритании из ЕС от 2019 года (закон Бенна), который был навязан кабинету министров против его воли, у меня нет иного выбора, кроме как подтвердить формальное согласие Лондона на эту отсрочку", - указал Джонсон.
Инфорос 14:11
Здоровье

Средний возраст диагностики рака растёт в РФ

Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
News.ru вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
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Политика

На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского

Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Аргументы недели 09:44
Гаджеты

Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro

Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera 05:55
Политика

В партии Порошенко заговорили об убийстве Зеленского

После приезда к украинским нацистам в Золотое президента страны Владимира Зеленского, который убеждал их согласиться на разведение войск и который, по мнению нацистов, вел себя по-хамски, депутат Рады от "Европейской солидарности" София Федина выложила на своей странице видео, где она вместе с блогером Аленой Самбул (прозвище Маруся Зверобой) обсуждает варианты убийства Зеленского.
Накануне.Ru 11:00
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
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«Джокер» вновь стал самым кассовым фильмом в США

Газета.Ru вчера в 17:20
Общество

Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»

РБК 09:22
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«Спасите миры… или НЕТ»: ещё один трейлер The Outer Worlds

Разработчики The Outer Worlds после релиза проекта решили напомнить об игре ещё одним роликом.
Игромания.ру 09:41
Общество

Россияне начали активнее делать сбережения на старость

На автомобиль копят только 12% россиян, такой небольшой процент, возможно, связан с тем, что для многих жителей страны личный транспорт стал недоступным из-за высоких затрат на него.
Инвест-Форсайт 06:00
Происшествия

В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку

РИА Новости 13:30
Шоу-бизнес

Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте

Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
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Локомотив — Спартак 0:3

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Малкин подтвердил наличие гражданства США

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В SpaceX рассчитывают начать продажу услуг связи Starlink в 2020 году

Американская компания SpaceX планирует провести от шести до восьми запусков спутников системы Starlink в первой половине 2020 года для начала продаж услуг широкополосного доступа к сети интернет на территории США.
REGNUM 26 октября в 04:00
Шоу-бизнес

Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
News.ru 10:07
Экономика

Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
РБК 11:02
Автоспорт

Марко вернул Квята в число претендентов на место в Red Bull

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко опроверг свои же слова, что российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят не является кандидатом в основную команду в следующем сезоне.
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Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики РФ

Премьер-министр сообщил, что по итогам совещания, прошедшего 8 октября и посвящённого мерам ускорения экономического роста, был доработан пакет дополнительных решений и уже по ним подписаны ряд поручений.
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Киберспорт

Death Stranding выйдет на PC в 2020 году

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Скворцова предложила провести референдум о праве на эвтаназию

Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что россияне сами должны принять решение о том, вводить ли в стране эвтаназию - для этого необходимо провести референдум.
Газета.Ru 09:39
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