Общество

Газета.RuГазета.RuПесков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
Известия24 октября в 17:01

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Песков: Данные о закрытии в РФ 700 тыс. юрлиц не подтвердились

Росбалт07:16

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

RT на русском09:18

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

РБК07:46

«Нельзя исключать, что статистику в итоге „причешут“»

Коммерсантъ FM13:29

Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

ТАСС06:51

Кремль опроверг сообщения о закрытии в России почти 700 юридических лиц

ФАН06:45

В Кремле не знакомы с данными о закрытии 700 тысяч компаний малого бизнеса

РИА Новости25 октября в 07:40
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Общество

В Калифорнии из-за пожаров эвакуируют 180 тысяч человек

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Путин увеличил штат прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
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Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики РФ

Премьер-министр сообщил, что по итогам совещания, прошедшего 8 октября и посвящённого мерам ускорения экономического роста, был доработан пакет дополнительных решений и уже по ним подписаны ряд поручений.
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Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
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Замначальника Куйбышевской железной дороги задержан за крупную взятку

Сайт Следственного комитета России сообщил о задержании первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Политика

Джонсон подтвердил перенос Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился с предложенной членами Евросоюза отсрочкой Brexit до 31 января.
Газета.Ru 13:45
Политика

Трамп назвал Зеленского новым президентом России

Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
Lenta.ru 13:14
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Аваков приехал в Мариуполь поддержать террористов «Азова»

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Шоу-бизнес

Квартиру покойного Олега Яковлева пытаются взломать неизвестные

Женщина обратилась в редакцию передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы рассказать о неизвестных людях, пытающихся взломать квартиру Яковлева.
Bimru.ru 05:45
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Хоакину Фениксу исполняется 45 лет

В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Российская газета 08:31
Экономика

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ вчера в 11:21
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

Звезда «Сверхъестественного» задержана за пьяную драку

Газета.Ru 08:50
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Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского

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Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Коммерсантъ 13:50
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Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
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«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

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Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9

После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.
iXBT.com 26 октября в 02:40
Космос

Космоплан США X-37B вернулся после выполнения секретной миссии

Космоплан США модели X-37B возвратился после выполнения секретной миссии.
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Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции

Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Транспорт

Минтранс предложил оплачивать проезд пластиковыми бутылками

Министерство транспорта разрабатывает приборы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок, за сдачу которых будут начисляться бонусы на оплату проезда.
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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
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Болгария высылала российского дипломата за шпионаж

Власти Болгарии выдворили из страны российского дипломата из-за подозрений в шпионаже в пользу Москвы.
Газета.Ru 13:43
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Незаконная перепланировка у соседей обошлась москвичу в сотни тысяч рублей

Москвич Константин Струков залил чужую квартиру, однако в результате пострадал не санузел, как предполагал мужчина, а кухня и жилая комната — соседи сделали в помещении незаконную перепланировку.
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Космос

Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео

Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда 26 октября в 11:45
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