Политика

SM NewsSM NewsПесков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»

Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Песков рассказал о внимательном отношении Путина к журналистам

Известия11:21

Песков объяснил, почему Путин ответил на выкрик грузинской журналистки на ЕАЭС

Life.ru09:43

«Терпеливо доводит позицию»: Песков прокомментировал ответ Путина грузинской журналистке

Вести.Ru06:53

Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным

ТАСС08:27

Песков пояснил, почему Путин ответил грузинской журналистке

News.ru08:05

Песков объяснил, почему Путин ответил на вопрос грузинской журналистки

РЕН ТВ07:43

Песков объяснил, почему Путин решил ответить на выкрик журналистки «Рустави 2»

Телеканал 360°08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM 08:56
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Шоу-бизнес

Спекуляции вокруг здоровья Заворотнюк попросили прекратить

Ранее в Telegram-канале появилась информация, что с 98% вероятностью заслуженная артистка РФ умерла.
Телеканал 360° 13:32
Футбол

Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»

Как пишет местное интернет-издание "Адформати", правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово "Голландия" у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
Эхо Москвы 03:30
Общество

Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов

За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Футбол

Краснодар — Спартак 2:1

Газета.Ru 13:57
Музыка

Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа

URA.Ru вчера в 11:49
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Футбол

Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Футбол

«Интер» — «Ювентус»: букмекеры определили фаворита матча Серии А

Bookmaker-ratings.ru 04 октября в 08:00
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Политика

Командующий КСИР предрек США крах из-за отсутствия стратегии

В США наблюдается начало постепенной смерти этой страны, утверждает командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
Московский Комсомолец 09:53
Футбол

Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины

"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Фигурное катание

Трусова опередила Загитову в произвольной программе на Japan Open

Сайтама (Япония) Japan Open Женщины Произвольная программа 1. Александра Трусова (Россия) 160,53 2. Алина Загитова (Россия) 154,41 3.
Советский спорт вчера в 03:07
Транспорт

Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "Вконтакте" поделился планами строительства метрополитена в Городе на Неве.
Российская газета 13:21
Космос

Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса

Народные новости вчера в 22:38
Общество

Россияне назвали необходимую для счастья зарплату

Для полного счастья среднестатистическому россиянину требуется доход в 161 тыс. рублей.
Известия 03 октября в 21:42
Экономика

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Политика

Таксист отказался везти Порошенко с митинга на майдане

В социальных сетях и украинских СМИ появилось видео из центра Киева, где после митинга на площади Независимости бывший президент Украины Петр Порошенко хотел взять такси, однако водитель отказался предоставить такую услугу экс-главе государства.
Взгляд.ру 14:24
Происшествия

В беспорядках в Ираке погибли 104 человека

ТАСС 12:21
Политика

США опровергли заявление КНДР о провале переговоров в Швеции

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус не согласилась с заявлением Северной Кореи о том, что прошедшие в Стокгольме переговоры были провальными.
News.ru вчера в 16:31
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Общество

В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Футбол

Урал — Зенит 1:3

Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 06:22
Армия и оружие

Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч

Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета вчера в 00:50
Музыка

Элтон Джон рассказал о песне с похорон принцессы Дианы

Музыкант исполнил композицию всего однажды – на похоронах принцессы Дианы.
Аргументы недели 08:45
Экономика

С 1 января 2020 года в РФ увеличатся пенсии

Минтруд сообщил, что с 1 января 2020 года в России вырастет размер пенсий.
Стерлеград 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное