Политика
SM NewsПесков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»
Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
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«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
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