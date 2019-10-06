Политика

SM NewsSM NewsПесков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»

Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным

ТАСС08:27

Песков объяснил, почему Путин ответил на выкрик грузинской журналистки на ЕАЭС

Life.ru09:43

Песков объяснил, почему Путин решил ответить на выкрик журналистки «Рустави 2»

Телеканал 360°08:32

Песков рассказал о внимательном отношении Путина к журналистам

Известия11:21

Песков пояснил, почему Путин ответил грузинской журналистке

News.ru08:05

Песков объяснил, почему Путин ответил на вопрос грузинской журналистки

РЕН ТВ07:43

«Терпеливо доводит позицию»: Песков прокомментировал ответ Путина грузинской журналистке

Вести.Ru06:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Хоккей

«Локомотив» переиграл «Авангард» в матче КХЛ

ProstoProSport 12:33
Культура

Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

Вечерний курьер 02:17
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии

Чемпионат 12:55
Армия и оружие

Журналисты из России попали под обстрел в ДНР

Газета.Ru 11:23
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM 08:56
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru вчера в 09:00
Политика

Путин побывал в сибирской тайге — Песков

Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 67 лет, побывал в тайге в Сибири.
REGNUM 12:57
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru 11:20
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна

Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
REGNUM 11:54
Музыка

Элтон Джон рассказал о песне с похорон принцессы Дианы

Музыкант исполнил композицию всего однажды – на похоронах принцессы Дианы.
Аргументы недели 08:45
Футбол

Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия 10:30
Музыка

Умер бывший барабанщик группы Cream Джинджер Бейкер

Дождь 08:28
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Lenta.ru 06:22
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Политика

ФБР отказалось говорить о задержании Инги Юмашевой

Вести.Ru 12:07
Футбол

«Шахтер» победил «Днепр-1» и выиграл 10-й матч из 10 в чемпионате Украины

Голы забили Жуниор Мораес (4-я минута) и Тайсон (83-я). "Шахтер" выиграл десятый матч из десяти в текущем чемпионате и лидирует с 30 очками.
РИА Новости 09:21
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

BFM.ru 12:24
Политика

Зеленский опроверг давление со стороны Трампа по делу сына Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о давлении со стороны американского лидера Дональда Трампа по расследованию в отношении сына Джо Байдена.
Известия 07:20
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Футбол

Черчесов вызвал Соболева в сборную России вместо Смолова

«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.
МК-Спорт 09:41
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Наука

Искусственный интеллект расшифрует древние свитки из Геркуланума

RuNews24.ru вчера в 07:06
Здоровье

Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека

Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза 08:52
Здоровье

Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач

Пусковым механизмом атеросклероза на самом деле является нарушение кровоснабжения внешней стенки артерий, развивающееся из-за воспалительных процессов.
Соловей.Инфо 04:00
Хоккей

Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком

ВашГород.ру 00:03
Армия и оружие

В Киеве заявили, что полиция останется в Золотом даже после разведения сил

Замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян сообщил, что правоохранители продолжат свою работу в поселках Золотое-4 и Екатериновка даже после объявленного разведения сил.
Аргументы и Факты 11:26
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное