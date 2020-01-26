Политика
REGNUMПесков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
Вызвано такое решение было в том числе предложенными президентом России поправками в Конституцию страны. Таким образом, второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, дабы дать главе государства «карт-бланш на достижение целей национального развития», пояснил Песков.
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Это было решение правительства. Дмитрий Анатольевич Медведев об этом рассказал, что на фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:57
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