Политика

REGNUMREGNUMПесков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку

Вызвано такое решение было в том числе предложенными президентом России поправками в Конституцию страны. Таким образом, второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, дабы дать главе государства «карт-бланш на достижение целей национального развития», пояснил Песков.
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Дмитрий Песков
Это было решение правительства. Дмитрий Анатольевич Медведев об этом рассказал, что на фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:57

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