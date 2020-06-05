Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин действительно получил данные о ЧС в Норильске после 29 мая.

Песков пояснил возмущение Путина на совещании по ЧС в Норильске

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