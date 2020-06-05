Политика

Газета.RuГазета.RuПесков пояснил возмущение Путина на совещании по ЧС в Норильске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин действительно получил данные о ЧС в Норильске после 29 мая.
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Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске

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Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 03 июня в 13:44
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Общество

В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи

По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
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Авто

Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс вчера в 07:28
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Происшествия

Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой

Московский Комсомолец 07:36
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Экономика

Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»

Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс вчера в 03:30
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Общество

Мосгорсуд сократил Илье Азару срок ареста

Срок административного ареста суд сократил с 15 до 10 суток. Журналист выйдет на свободу 7 июня.
Коммерсантъ 07:02
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Политика

МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
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Политика

В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
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Шоу-бизнес

Жена Цекало показала упругую грудь под мокрой футболкой

На фото художница позирует в ванной. Она лежит на фоне белого кафеля в белой футболке, которая промокла от воды.
Московский Комсомолец 11:16
Общество

Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом

ТАСС 09:06
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Общество

В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу

Парки, скверы, набережные и пляжи вновь закроют в Тольятти из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 10:14
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Общество

В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — цитирует ТАСС Харрис. По её словам, в России проводится «много тестов».
RT на русском 06:09
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Здоровье

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Российская газета 10:59
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Наука

Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд

Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
Evo-rus.com вчера в 03:12
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Политика

Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске

Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК 06:05
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Шоу-бизнес

Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
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Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
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Футбол

Болельщиков гостей не пустят на матчи чемпионата России

На матчи пустят зрителей, однако заполняемость стадиона не должна будет превышать 10%.
НТВ 10:57
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Футбол

Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам

Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:26
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
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Армия и оружие

Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море

«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
РБК 11:54
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