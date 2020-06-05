Политика
Газета.RuПесков пояснил возмущение Путина на совещании по ЧС в Норильске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин действительно получил данные о ЧС в Норильске после 29 мая.
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Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 03 июня в 13:44
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 11:48
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 11:07
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Авто
Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая
Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс вчера в 07:28
Происшествия
Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой
Московский Комсомолец 07:36
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс вчера в 03:30
Общество
Мосгорсуд сократил Илье Азару срок ареста
Срок административного ареста суд сократил с 15 до 10 суток. Журналист выйдет на свободу 7 июня.
Коммерсантъ 07:02
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес
Жена Цекало показала упругую грудь под мокрой футболкой
На фото художница позирует в ванной. Она лежит на фоне белого кафеля в белой футболке, которая промокла от воды.
Московский Комсомолец 11:16
Общество
В Тольятти вернут ряд ограничений по коронавирусу
Парки, скверы, набережные и пляжи вновь закроют в Тольятти из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 10:14
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу
«В настоящее время Россия демонстрирует плато», — цитирует ТАСС Харрис. По её словам, в России проводится «много тестов».
RT на русском 06:09
Здоровье
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Российская газета 10:59
Наука
Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд
Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц.
Evo-rus.com вчера в 03:12
Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК 06:05
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 08:14
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Футбол
Болельщиков гостей не пустят на матчи чемпионата России
На матчи пустят зрителей, однако заполняемость стадиона не должна будет превышать 10%.
НТВ 10:57
Футбол
Выступивший против сокращения зарплат футболист ответил критикам
Ранее игрок выступил против сокращения зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:26
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Армия и оружие
Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе
Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru вчера в 05:32
Армия и оружие
Северный флот начал следить за французским фрегатом в Баренцевом море
«Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием «Аквитания» Военно-морских сил Франции, зашедшего 5 июня 2020 года в акваторию Баренцева моря», — говорится в сообщении.
РБК 11:54