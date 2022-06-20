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Песков предложил подождать позицию правительства по отказу от плавающего курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать экспертные дискуссии о возможном переходе к таргетированию курса рубля.
ТАСС
По словам Белоусова, оптимальный курс рубля для экономики оценивается в консенсусном мнении в 70-80 рублей, и нужно как можно быстрее возвращаться к нему.
Интерфакс
16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль,«рубль должен оставаться плавающим».
Известия
20 июня первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, 70–80 рублей за доллар.
Известия

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Песков заявил, что дискуссия по переходу к таргетированию рубля носит экспертный характер
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