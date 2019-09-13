Если руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

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