Политика

РБКРБКПесков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей

Если руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:49

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В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей

РИА Новости06:49

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

РЕН ТВ11:17

Песков: возврат к работе подозреваемой в оскорблении жителей Тулуна вызовет вопросы

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Московский Комсомолец07:05

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Ведомости06:44

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

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