Политика

РБКРБКПесков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей

Если руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении людей, пострадавших от наводнения, выйдет из отпуска на работу в прежнем качестве, это будет поводом для соответствующих вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:49

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В Кремле прокомментировали ситуацию с оскорбившей жителей Тулуна чиновницей

РИА Новости06:49

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

РЕН ТВ11:17

Песков: возврат к работе подозреваемой в оскорблении жителей Тулуна вызовет вопросы

ТАСС07:11

Песков прокомментировал возвращение Ирины Алашкевич на работу

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Песков прокомментировал возвращение на работу назвавшей россиян «бомжами» чиновницы

Московский Комсомолец07:05

Песков пообещал выяснить, почему иркутскую чиновницу не уволили за оскорбление жителей

Ведомости06:44

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

РБК09:36
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Костин предложил освободить бедных от налогов

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К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Газета.Ru 16:59
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Стало быть, пенсионный возраст повысили правильно.
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РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости вчера в 03:32
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Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ

Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
РБК 09:26
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Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 04:07
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

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Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ.
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В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
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Происшествия

В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
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Российский бренд BQ объявил о запуске нового направления. Речь идет о производстве телевизоров.
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Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
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Чтобы иметь возможность позвонить спасателям даже в самой экстремальной ситуации, ведомство рекомендует экономить заряд батареи.
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Что означает отметка GCL в водительских правах?

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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
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В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов

Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
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Глава киностудии имени Горького подал в отставку

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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

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Ковалев и Альварес проведут бой 2 ноября в Лас-Вегасе

«Бой пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе, контракты на поединок подписаны»,— сообщили организаторы ТАСС.
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