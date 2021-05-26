Песков предостерег от чрезмерных ожиданий от встречи Путина и Байдена
Москва не ожидает новой перезагрузки от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня в Женеве.
Представитель Кремля отметил, что главы государств получат возможность обменяться мнениями по вопросам, представляющим интересы для всего мира.
С чего всё началось
В Кремле рассказали об ожиданиях от первой встречи Путина и Байдена
Подписание документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
РИА Новости06:16