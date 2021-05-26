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Песков предостерег от чрезмерных ожиданий от встречи Путина и Байдена

Москва не ожидает новой перезагрузки от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня в Женеве.
РБК
Представитель Кремля отметил, что главы государств получат возможность обменяться мнениями по вопросам, представляющим интересы для всего мира.
Москва 24
Подписывать какие-либо документы по итогам встречи не планируется.
Коммерсантъ
Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
РИА Новости

С чего всё началось

В Кремле рассказали об ожиданиях от первой встречи Путина и Байдена

Подписание документов по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
РИА Новости06:16

Подробнее о событии

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита России и США

Взгляд.ру06:51

В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена в Женеве

RT на русском06:38

Кремль не ждет перезагрузки от саммита Россия - США

ТАСС06:35

В Кремле рассказали об ожиданиях от первой встречи Путина и Байдена

РИА Новости06:16

В Кремле поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Lenta.ru06:12

Песков рассказал об ожиданиях России от встречи Путина и Байдена

Газета.Ru06:06

Песков предостерег от чрезмерных ожиданий от встречи Путина и Байдена

РБК06:43
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Взгляд.ру06:15