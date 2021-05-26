Болгарское лето 2021 года: Мы потеряли российских туристов, а немцы заставляют нас снижать цены до минимума

В целом, у Германии есть основание на запрос минимальных цен, ведь со своей стороны она упростила правила въезда для туристов, возвращающихся с отдыха в Болгарии, отменив обязательный карантин для тех, кто был вакцинирован, переболел коронавирусом или получил отрицательный результат ПЦР-теста согласно данным национальной информационной системы Болгарии.