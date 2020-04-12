Энергетика
ИзвестияПесков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти
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Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:47
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Комментарии
Общество
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
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Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии
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ToDay News Ufa 03:09
Общество
Голикова оценила сроки появления эффекта от режима самоизоляции
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Транспорт
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Коммерсантъ вчера в 14:25
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Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
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АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
Энергетика
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Газета.Ru вчера в 17:59
Транспорт
В Ивановской области ищут пассажиров, ехавших с заболевшими COVID-19
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе 18 — в Ивановской области.
РИА Новости 09:19
Киберспорт
Shachlo покинет Gambit после окончания ESL One Los Angeles 2020
По информации Metaratings.ru, после окончания ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship команду покинет Максим Shaclo Абрамовских, который выступает за Gambit Esports с сентября 2019 года.
Metaratings 09:33
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Здоровье
Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса
Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
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Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге
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ТАСС 08:57
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного
Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Шоу-бизнес
Андрей Разин: Агата Муцениеце умышленно «уничтожает» Павла Прилучного
Аргументы недели 08:55
Общество
СМИ сообщили о появлении приложения для оформления пропусков в Москве
«Добавили возможность оформления анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в случае необходимости», — говорится в описании.
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Религия
Вербное воскресенье отмечают 12 апреля
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Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Армия и оружие
Американское СМИ рассказало о российском комплексе, которого боится НАТО
Российские комплексы "Искандер" представляют собой "большую проблему", которой боится НАТО, пишет National Interest.
РИА Новости 08:17
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Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
В Нидерландах начали поджигать вышки связи 5G
В Нидерландах в результате поджогов были повреждены вышки сетей 5G, сообщает 11 апреля газета De Telegraaf.
ИА Красная Весна вчера в 11:59
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
Происшествия
Коронавирус распространился в шести районах Иркутской области
Заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировали в шести районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 08:10
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YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Общество
Сегодня страна отмечает День космонавтики
В заключение РИА "Дагестан" поздравляет всех своих читателей Днем космонавтики и желает Вам больше добрых новостей.
РИА Дагестан 07:19