Энергетика

ИзвестияИзвестияПесков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти

Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
Читать в источнике
Комментировать7
Дмитрий Песков
Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:47

Подробнее о событии

В Кремле предрекли ценовой хаос без сделки ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru09:22

Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти

Известия09:01

Песков: без сделки по сокращению добычи нефти мировая экономика подойдет к ценовому хаосу

ТАСС07:00

Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+

Российская газета07:51

Кремль назвал договоренность по нефти шансом удержать мир от неуправляемого хаоса

Газета.Ru07:43

В Кремле объяснили необходимость новой сделки ОПЕК+

РИА Новости08:17

Кремль: нефтяная сделка нужна всему миру, чтобы избежать хаоса

Вести.Ru06:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:04, Ашберн

Комментарии

Общество

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО 10 апреля в 10:15
193
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сама остригла волосы в Instagram

Ольга Бузова (34) продолжает участвовать в челленджах. На этот раз ее соперником стал Гусейн Гасанов (25).
Peopletalk 03:14
5
Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
246
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
179
Общество

Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии

Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель.
ToDay News Ufa 03:09
33
Общество

Голикова оценила сроки появления эффекта от режима самоизоляции

В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
1K
Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,4K
Происшествия

Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске

По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
АиФ Иркутск 10 апреля в 22:29
2,3K
Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
1K
Транспорт

В Ивановской области ищут пассажиров, ехавших с заболевшими COVID-19

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2186 новых случаев, в том числе 18 — в Ивановской области.
РИА Новости 09:19
Киберспорт

Shachlo покинет Gambit после окончания ESL One Los Angeles 2020

По информации Metaratings.ru, после окончания ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship команду покинет Максим Shaclo Абрамовских, который выступает за Gambit Esports с сентября 2019 года.
Metaratings 09:33
Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
100
Здоровье

Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
563
Общество

Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы

Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
903
Политика

Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.
ТАСС 08:57
1
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного

Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
11
Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
1,7K
Шоу-бизнес

Андрей Разин: Агата Муцениеце умышленно «уничтожает» Павла Прилучного

Аргументы недели 08:55
Общество

СМИ сообщили о появлении приложения для оформления пропусков в Москве

«Добавили возможность оформления анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в случае необходимости», — говорится в описании.
РБК 09:49
128
Религия

Вербное воскресенье отмечают 12 апреля

Телепорт вчера в 19:35
218
Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
550
Армия и оружие

Американское СМИ рассказало о российском комплексе, которого боится НАТО

Российские комплексы "Искандер" представляют собой "большую проблему", которой боится НАТО, пишет National Interest.
РИА Новости 08:17
19
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии

РИА Новости 01:43
21
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
122
Общество

В Нидерландах начали поджигать вышки связи 5G

В Нидерландах в результате поджогов были повреждены вышки сетей 5G, сообщает 11 апреля газета De Telegraaf.
ИА Красная Весна вчера в 11:59
1
Общество

В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
1
Происшествия

Коронавирус распространился в шести районах Иркутской области

Заболевших коронавирусной инфекцией зафиксировали в шести районах Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 08:10
37
Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
212
Общество

Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве

Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
1
Общество

Сегодня страна отмечает День космонавтики

В заключение РИА "Дагестан" поздравляет всех своих читателей Днем космонавтики и желает Вам больше добрых новостей.
РИА Дагестан 07:19
6
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное