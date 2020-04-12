Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.

Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.

Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти

Энергетика Вице-президент «Лукойла» сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день. 1,1K

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Здоровье Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.

Общество В Подмосковье вслед за столицей ввели электронные пропуска Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК». 341

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Экономика Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе. 537

Наука Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действовать менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post.

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Общество Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск. 49

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Транспорт РЖД отменят 32 поезда дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе. 64

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