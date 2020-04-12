Экономика

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Без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.
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Дмитрий Песков
Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:47

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