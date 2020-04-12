Экономика
ИзвестияПесков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти
Оценить40
Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Энергетика
Вице-президент «Лукойла» сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день.
Piter.tv вчера в 13:58
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Здоровье
Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины
Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.
Украина.ру 11:56
Общество
В Подмосковье вслед за столицей ввели электронные пропуска
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 13:21
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Общество
На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города
Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
Наука
Новый коронавирус оказался в три раза опаснее по скорости размножения
Новый коронавирус, вызывающий COVID-19, может быстрее размножаться, но действовать менее агрессивно, чем вирус, вызвавший вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, показали ученые из Университета Гонконга (HKU), сообщает 11 апреля издание South China Morning Post.
ИА Красная Весна 11:03
Кино
Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1
ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Кино
Disney перезапустит мультфильм «Робин Гуд»
Компания Disney работает над ремейком своего мультфильма Робин Гуд.
iReactor вчера в 11:27
Общество
Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками
Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня 04:35
Футбол
БАТЭ разгромил «Минск» в чемпионате Беларуси
Чемпионат 10:11
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
Происшествия
Гражданин Армении с коронавирусной инфекцией умер в Воронеже
Гражданин Армении с лабораторно подтвержденным коронавирусом, приехавший из Москвы, умер в воскресенье в больнице Воронеже.
ТАСС 12:36
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу
Газета.Ru 12:23
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
Экономика
Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса
Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Шоу-бизнес
Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца
В 2011-м Шварценеггер и Шрайвер развелись. Ранее сообщалось что сын Арни повторил сцену с отцом из "Терминатора".
Российская газета 09:47
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Хоккей
Скончался 25-летний хоккеист «Эдмонтона» Кейв
Sport24.ru вчера в 11:43
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Происшествия
Самолет Air France обстреляли в аэропорту в Республике Конго
Пассажирский авиалайнер A330 компании Air France был обстрелян в субботу в аэропорту города Пуэнт-Нуар (Республика Конго).
ТАСС 12:17
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50