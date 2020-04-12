Договоренности нужны, по сути, всему миру. Потому что, если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.

По словам Пескова, вопрос цен на нефть волнует не только Москву. Например, в США 10 млн человек могут лишиться работы, если компании по добыче сланцевой нефти окажутся под угрозой банкротства. В свете предвыборной кампании забота об этом секторе экономики становится очень важной для президента США.

Песков предсказал ценовой хаос без сделки по сокращению добычи нефти

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