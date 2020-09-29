Россияне быстро раскупают новые умные часы Apple

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ведомости, в торговых сетях Российской Федерации рассказали о том, что продажи новейших smart-часов от компании Apple практически в два раза превышают показатели по продажам предыдущей модели, которая была презентована в прошлом году.