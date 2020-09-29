Песков оценил встречу Тихановской с Макроном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 сентября рассказал журналистам о том, как в Кремле отреагировали на встречу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с французским лидером Эмманюэлем Макроном.В источнике
Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее.
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