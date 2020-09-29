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Известия
Известия

Песков оценил встречу Тихановской с Макроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 сентября рассказал журналистам о том, как в Кремле отреагировали на встречу экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с французским лидером Эмманюэлем Макроном.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее.
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RT на русском

Песков прокомментировал встречу Тихановской с Макроном

RT на русском08:10
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

РИА Новости07:05
Московский Комсомолец

Кремль отреагировал на встречу Макрона и Тихановской

Московский Комсомолец07:12
ТАСС

В Кремле уважают право президента Франции контактировать с любыми гражданами Белоруссии

ТАСС07:07
Известия

Песков оценил встречу Тихановской с Макроном

Известия07:20
РЕН ТВ

В Кремле увидели поддержку Макроном Тихановской после их встречи

РЕН ТВ07:02
Газета.Ru

Песков оценил встречу Макрона с Тихановской

Газета.Ru07:00

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет
Известия00:35
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Reuters: Турция отправляет сирийских боевиков на помощь Азербайджану

Источники Reuters заявили, что Турция направляет сирийских боевиков в помощь своему союзнику Азербайджану Ранее посол Армении в Москве заявил, что Турция отправила 4 тысячи боевиков из северной Сирии в Азербайджан Автор: Служба новостей Фото: Al Jazeera Дата: 28.09.2020 (CHELINDUSTRY) Источники Reuters заявили, что Турция направляет сирийских боевиков в помощь своему союзнику Азербайджану.
Chelindustry.ruвчера в 10:29
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Россияне быстро раскупают новые умные часы Apple

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ведомости, в торговых сетях Российской Федерации рассказали о том, что продажи новейших smart-часов от компании Apple практически в два раза превышают показатели по продажам предыдущей модели, которая была презентована в прошлом году.
ToDay News Ufa08:04
10

Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
21

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
1

Баку пригрозил уничтожить направляющиеся в Карабах армянские С-300

Полковник сообщил, что, по данным разведки его страны, ЗРК С-300, которые прикрывают воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и направляются «в сторону оккупированных территорий Азербайджана».
Известия08:05
2

«Спартак» будет получать солидарные выплаты за Миранчука до 2022 года

Академия московского "Спартака" имени Федора Черенкова будет получать солидарные выплаты за переход футболиста Алексея Миранчука из столичного "Локомотива" в итальянскую "Аталанту" частями до 2022 года, сообщил РИА Новости глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.
РИА Новости05:26