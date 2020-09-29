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Life.ru

Песков признал право Макрона встречаться с гражданками Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу французского лидера Эмманюэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Они сегодня, 29 сентября, обсудили в Вильнюсе протесты в Белоруссии.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее.
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Московский Комсомолец

Кремль отреагировал на встречу Макрона и Тихановской

Московский Комсомолец07:12
Эхо Москвы

В Кремле считают, что президент Макрон выразил поддержку Тихановской, встретившись с ней

Эхо Москвы07:46
Известия

Песков оценил встречу Тихановской с Макроном

Известия07:20
RT на русском

Песков прокомментировал встречу Тихановской с Макроном

RT на русском08:10
ТАСС

В Кремле уважают право президента Франции контактировать с любыми гражданами Белоруссии

ТАСС07:07
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

РИА Новости07:05
Газета.Ru

Песков оценил встречу Макрона с Тихановской

Газета.Ru07:00
КП - Беларусь

Кремль отреагировал на встречу Макрона с Тихановской в Литве

КП - Беларусь09:07

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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75% орбитального мусора оказались неизвестными объектами

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Популярная механикавчера в 05:27

Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта

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РИА Новости10:25

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Национальная служба новостей08:49
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Украинцы связали сотрудничество с МВФ с внешним управлением страной

Около 45% украинцев считают, что страна оказалась под внешним управлением из-за сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ), следует из данных социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Ильи Кучерива» и социологической службой Центра имени Разумкова.
Взгляд.ру11:31