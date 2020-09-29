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Life.ru

Песков признал право Макрона встречаться с гражданками Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу французского лидера Эмманюэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Они сегодня, 29 сентября, обсудили в Вильнюсе протесты в Белоруссии.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее.
С чего всё началось
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.
РИА Новости07:05
Подробнее о событии
RT на русском

Песков прокомментировал встречу Тихановской с Макроном

RT на русском08:10
Эхо Москвы

В Кремле считают, что президент Макрон выразил поддержку Тихановской, встретившись с ней

Эхо Москвы07:46
Известия

Песков оценил встречу Тихановской с Макроном

Известия07:20
Московский Комсомолец

Кремль отреагировал на встречу Макрона и Тихановской

Московский Комсомолец07:12
ТАСС

В Кремле уважают право президента Франции контактировать с любыми гражданами Белоруссии

ТАСС07:07
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

РИА Новости07:05
Газета.Ru

Песков оценил встречу Макрона с Тихановской

Газета.Ru07:00
КП - Беларусь

Кремль отреагировал на встречу Макрона с Тихановской в Литве

КП - Беларусь09:07

Владимир Путин поддержал предложения Текслера по бюджетам регионов

Москва, 29 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер предлагает продлить на 2021 год снятие ограничений на то, чтобы регионы могли привлекать для покрытия дефицита бюджетов дополнительные кредиты.
Владимир Путин поддержал предложения Текслера по бюджетам регионов
REGNUM03:54
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомости07:13
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Путин заявил о росте уровня безработицы из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин высказал уверенность, что страна справится с безработицей, уровень которой на фоне пандемии коронавируса вырос, но для этого необходима напряженная работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости.
РИА Новости10:00
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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«АвтоВАЗ» объявил о продажах Lada Xray в новой версии Club

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», новая LADA XRay #CLUB с пакетом Multimedia оснащается 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра (в паре с «механикой») и базируется на «средней» комплектации Comfort, дополненной элементами топовой версии Luxe.
Автоновости дня04:30
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Исследование: просмотр видео с милыми животными снижает стресс

Университет Лидса (Великобритания) совместно c туристическим ведомством Австралии провёли исследование, установившее, что наблюдение за милыми животными снижает уровень стресса и беспокойства.
News.ru27 сентября в 13:39