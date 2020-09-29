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Life.ru
Life.ru

Песков признал право Макрона встречаться с гражданками Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу французского лидера Эмманюэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Они сегодня, 29 сентября, обсудили в Вильнюсе протесты в Белоруссии.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее.
С чего всё началось
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.
РИА Новости07:05
Подробнее о событии
RT на русском

Песков прокомментировал встречу Тихановской с Макроном

RT на русском08:10
Эхо Москвы

В Кремле считают, что президент Макрон выразил поддержку Тихановской, встретившись с ней

Эхо Москвы07:46
Газета.Ru

Песков оценил встречу Макрона с Тихановской

Газета.Ru07:00
Московский Комсомолец

Кремль отреагировал на встречу Макрона и Тихановской

Московский Комсомолец07:12
ТАСС

В Кремле уважают право президента Франции контактировать с любыми гражданами Белоруссии

ТАСС07:07
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

РИА Новости07:05
Известия

Песков оценил встречу Тихановской с Макроном

Известия07:20

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