Коронавирус
WomanHit.ruПесков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко
У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
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Да, я туда заезжал, Лещенко не видел. Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался, и так далее. И было это более чем две недели назад, если я не ошибаюсь. Или две недели назад.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:32
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