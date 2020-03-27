Коронавирус

WomanHit.ruWomanHit.ruПесков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко

У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
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Дмитрий Песков
Да, я туда заезжал, Лещенко не видел. Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался, и так далее. И было это более чем две недели назад, если я не ошибаюсь. Или две недели назад.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:32

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Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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