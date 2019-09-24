Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН

Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке). США нарушили международные обязательства, считают в Кремле.
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Дмитрий Песков
Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идет о двусторонних отношениях, речь идет об обязательствах США.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 06:18

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