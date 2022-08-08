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Песков призвал Зеленского обратиться к жителям территорий по вопросу референдумов

Планы по проведению референдумов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей вынашивает не Кремль, а сами жители освобожденных регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
News.ru
Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил, что страна выйдет из переговорного процесса с Россией в случае проведения референдумов на территории освобожденных российской армией регионов.
Комсомольская правда
Россия 24 февраля вынужденно начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации соседней страны.
Капитал страны
По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам ДНР и ЛНР и освобождение народных республик.
URA.Ru

Подробнее о событии

Песков: Зеленскому стоит обсуждать референдумы с народом
URA.Ru05:42
Песков заявил, что референдумы хотят провести жители регионов Украины
ТАСС06:07
Песков призвал Зеленского обратиться к жителям территорий по вопросу референдумов
Известия07:06
Песков: насчет вопроса референдумов Зеленскому нужно обращаться к жителям этих территорий
РБК05:54
Пресс-секретарь Путина призвал Зеленского обращаться к жителям по поводу референдумов
Lenta.ru05:44
Песков: референдумы на освобождённых территориях Украины хотят проводить сами жители
RT на русском06:37
Песков: референдумы на освобожденных территориях Украины хотят проводить сами жители
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