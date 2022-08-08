Планы по проведению референдумов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей вынашивает не Кремль, а сами жители освобожденных регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле ценят усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации переговорного процесса России и Украины, но делегация украинских переговорщиков "ушла с радаров", сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.