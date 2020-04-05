Коронавирус
ТАССПесков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
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с чего всё началось
Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису.Вести.Ru06:55
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Общество
В Таиланде россиянин умер от коронавируса
Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщили РИА Новости в посольстве в Таиланде.
Общество
Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос
Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Футбол
«Ювентусу» интересен Кейн, «Тоттенхэм» хочет 120-130 млн евро
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Ювентуса».
Общество
Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом
Депутат столичного парламента Евгений Ступин заразился COVID-19. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Экономика
Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
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Общество
Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки
В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
Здоровье
Владимир Уйба обратился к жителям Коми
Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям Коми в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии
Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
Общество
ВОЗ напомнила о самом явном симптоме COVID-19
Авто
Появились первые фото нового Lada Largus FL
В Сети появились первые "живые" снимки интерьера Lada Largus FL (FaceLift).
Политика
Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом
Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Общество
В Бурятии режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Режим самоизоляции в Бурятии продлили до 30 апреля. Ранее сообщалось, что режим действует до 5 апреля включительно.
Авто
Продажи легковых автомобилей в США в марте упали
В марте в США продажи легковых автомобилей упали относительно февраля на 27%, сообщает Wards Intelligence.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
Врач предупредил о «вирусовыделении» у вылечившегося от COVID-19
Замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил о "вирусовыделении" у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19.Об этом он рассказал в эфире "России 1" Наиле Аскер-заде.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Транспорт
РЖД отменила поезда в Калининград
Изменит график и поезд, который должен был отправиться 5 апреля из Москвы. Билеты можно сдать в кассах без дополнительных плат.
Теннис
Шарапова дала болельщикам свой номер телефона
Известная российская спортсменка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова на странице в социальной сети выложила свой номер телефона, чтобы во время пандемии общаться с поклонниками.
Футбол
Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»
Экономика
Итоги деятельности Сергея Гапликова на посту главы Республики Коми
Экономические показатели За время пребывания Сергея Гапликова в должности руководителя Коми валовой региональный продукт республики (ВРП) вырос на 25,99% - с 528 млрд 403 млн руб. в 2015 году до 665 млрд 736 млн руб. в 2018 году (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.