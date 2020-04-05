Коронавирус

ТАССТАССПесков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
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с чего всё началось

Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". "Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису.
Вести.Ru06:55

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Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

ТАСС07:23

В Кремле заявили о необходимости быть готовыми к мировому кризису

РИА Новости09:01

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

РБК08:23

В Кремле ожидают, что мировой экономический кризис «ещё о себе заявит»

RT на русском08:21

В Кремле призвали готовиться к мировому экономическому кризису

Газета.Ru10:52

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Известия07:10

Песков предупредил, что мировой кризис о себе еще заявит

Вести.Ru06:55
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Общество

В Таиланде россиянин умер от коронавируса

Россиянин умер от коронавируса в Паттайе, сообщили РИА Новости в посольстве в Таиланде.
РИА Новости 12:00
Общество

Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос

Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Каскад 11:14
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Футбол

«Ювентусу» интересен Кейн, «Тоттенхэм» хочет 120-130 млн евро

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Ювентуса».
Евро-футбол.ру 10:39
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
Общество

Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Депутат столичного парламента Евгений Ступин заразился COVID-19. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.
Росбалт 09:13
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия 10:47
Общество

Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

В сообщении ведомства подчеркивается, что это касается работников, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться с большим количеством людей: продавцов магазинов, кассиров на общественном транспорте, работников аптек, сотрудников МВД, МФЦ и иных государственных организаций.
Интерфакс 08:36
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП).
ТАСС 03 апреля в 13:11
Здоровье

Владимир Уйба обратился к жителям Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям Коми в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ИА БНК 10:37
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Общество

ВОЗ напомнила о самом явном симптоме COVID-19

Вести.Ru 12:03
Авто

Появились первые фото нового Lada Largus FL

В Сети появились первые "живые" снимки интерьера Lada Largus FL (FaceLift).
Тарантас Ньюс вчера в 09:48
Политика

Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом

Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Профиль 01:47
Общество

В Бурятии режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Режим самоизоляции в Бурятии продлили до 30 апреля. Ранее сообщалось, что режим действует до 5 апреля включительно.
Российская газета 05:38
Авто

Продажи легковых автомобилей в США в марте упали

В марте в США продажи легковых автомобилей упали относительно февраля на 27%, сообщает Wards Intelligence.
Э Вести 03 апреля в 00:05
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество

Врач предупредил о «вирусовыделении» у вылечившегося от COVID-19

Замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил о "вирусовыделении" у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19.Об этом он рассказал в эфире "России 1" Наиле Аскер-заде.
Газета.Ru 11:40
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Транспорт

РЖД отменила поезда в Калининград

Изменит график и поезд, который должен был отправиться 5 апреля из Москвы. Билеты можно сдать в кассах без дополнительных плат.
Мой Брянск 08:44
Теннис

Шарапова дала болельщикам свой номер телефона

Известная российская спортсменка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова на странице в социальной сети выложила свой номер телефона, чтобы во время пандемии общаться с поклонниками.
КМВ Новости вчера в 09:04
Футбол

Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»

RT на русском 11:21
Футбол

Игрок «Ман Сити» Уокер извинился за секс-вечеринку во время карантина

РИА Новости 07:29
Экономика

Итоги деятельности Сергея Гапликова на посту главы Республики Коми

Экономические показатели За время пребывания Сергея Гапликова в должности руководителя Коми валовой региональный продукт республики (ВРП) вырос на 25,99% - с 528 млрд 403 млн руб. в 2015 году до 665 млрд 736 млн руб. в 2018 году (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы).
ТАСС 02 апреля в 15:45
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
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