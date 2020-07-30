Политика

Взгляд.руВзгляд.руПесков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube. Он отметил, что «любая западная платформа – это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду».
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Дмитрий Песков
Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 06:24

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