Коронавирус
ИнтерфаксПесков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса
Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию. "Сейчас можно сказать, что по итальянскому сценарию мы не пошли", - отметил представитель Кремля.
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Риск очень большой - возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь - это риск для здоровья людей и для экономики. Потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКомсомольская правда вчера в 22:52
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Экономика
Российские фармацевтические компании предупредили о росте цен
Повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье, считает Александр Семенов.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Авто
Новая Hyundai Elantra получит версию N Line
Как заявили в Hyundai, «оспортивленная» Elantra получит перенастроенное шасси и турбированный двигатель.
Автоновости дня 28 апреля в 01:50
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 28 апреля в 20:43
Общество
Италия выходит из коронавирусного кризиса: рестораторам скоро разрешат работать, но они недовольны
Италия — страна, которая пострадала от коронавируса больше других европейских государств.
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
REGNUM вчера в 22:13
Общество
Всех жителей Омской области заставили носить маски
Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания.
БК55 вчера в 10:47
Футбол
«Рома» сохраняет интерес к Коваленко, «Шахтер» хочет продлить с ним контракт
Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе. При этом «Шахтер» хочет продлить контракт с ним.
Спорт-Экспресс вчера в 09:22
Здоровье
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России 28 апреля в 15:50
Общество
В России исчезнет листовой чай Lipton и Brooke Bond
Листовой чай Lipton и Brooke Bond исчезнет с прилавков российских магазинов. Компания Unilever решила свернуть их продажу.
Секрет фирмы вчера в 03:40
Политика
Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом
России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:39
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
В России режим нерабочих дней продлится до 11 мая.
Четвертая Власть 28 апреля в 10:49
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Том Хэнкс пожертвовал свою кровь на разработку вакцины от коронавируса
ОК! 27 апреля в 05:31
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Политика
Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу
Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
REGNUM вчера в 04:43
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
REGNUM вчера в 04:09
Хоккей
Из питерского СКА ушли несколько хоккеистов
Хоккейный СКА из Санкт-Петербурга на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб покидает сразу несколько игроков.
ProstoProSport 28 апреля в 09:17
Общество
Коронавирус заставил россиян снизить свои зарплатные ожидания
Россиянам на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, пришлось переоценить уровень своего благосостояния.
Известия вчера в 16:30
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Коммерсантъ вчера в 10:19
Происшествия
В Воронежской области загорелись 15 дачных домов
ТАСС вчера в 22:59
Общество
В Якутии за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 30 апреля 2020, 06:19 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:19
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ 28 апреля в 16:12
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Общество
Очаг коронавируса выявили в Сызранском пансионате инвалидов
В пансионате коронавирус диагностирован у четырех сотрудников и 31 постояльца. При этом первой заболевшей была постоялица.
Волга Ньюс вчера в 04:27
Кино
Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»
Комсомольская правда вчера в 04:27
Музыка
Экс-солист группы «Бутырка» обвинил Илью Яббарова в краже песни
StarHit.ru 28 апреля в 16:00
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Газета.Ru вчера в 21:11