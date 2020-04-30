Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПесков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса

Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию. "Сейчас можно сказать, что по итальянскому сценарию мы не пошли", - отметил представитель Кремля.
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Дмитрий Песков
Риск очень большой - возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь - это риск для здоровья людей и для экономики. Потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКомсомольская правда вчера в 22:52

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Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса

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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

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Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

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Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

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Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в Европе. При этом «Шахтер» хочет продлить контракт с ним.
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Общество

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Политика

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В России режим нерабочих дней продлится до 11 мая.
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Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
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ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

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Хоккей

Из питерского СКА ушли несколько хоккеистов

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Кино

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