Риск очень большой - возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь - это риск для здоровья людей и для экономики. Потребуются очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения.

Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию. "Сейчас можно сказать, что по итальянскому сценарию мы не пошли", - отметил представитель Кремля.

Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 858

Происшествия Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times. 36

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Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 96

Общество Всех жителей Омской области заставили носить маски Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания. 107

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Политика Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики. 483

Хоккей Из питерского СКА ушли несколько хоккеистов Хоккейный СКА из Санкт-Петербурга на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб покидает сразу несколько игроков.

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Общество В Якутии за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом Якутск, 30 апреля 2020, 06:19 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Музыка Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева. 67

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