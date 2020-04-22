Энергетика
Москва 24Песков призвал не оценивать ситуацию с ценами на нефть по одной неделе
20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent опускался до 25,38 доллара за баррель. Цена российской Urals составила минус два доллара за баррель.
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Комментарии
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Политика
В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram
В Госдуме предложили отменить блокировку мессенджера Telegram.
Ведомости 16:00
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
Волочкова настаивает, что виноваты в ее бедах аферисты, но не знает, что предпринять в этой ситуации.
МонаВиста 13:56
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Политика
В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию
Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:57
Политика
Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
Происшествия
Избившую маленького сына жительницу Оренбурга задержали
Следователи настаивают на заключении под стражу 21-летней жительницы Оренбурга, которая на глазах знакомой избила своего восьмимесячного сына за то, что тот постоянно кричал, отметили в региональном управлении СКР.
Вести.Ru 09:06
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Политика
Путин уволил замглавы СКР Сорочкина
Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета вчера в 17:44
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Политика
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс 18:59
Общество
Власти Москвы решили штрафовать из-за самоизоляции по местному закону
Столичная полиция имеет право штрафовать нарушителей режима самоизоляции в городе, руководствуясь региональным, а не федеральным КоАП.
РБК 13:17
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска по всей России
Чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру столицы.
Газета.Ru 16:25
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Единоборства
Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо.
Чемпионат 14:31