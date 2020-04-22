20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent опускался до 25,38 доллара за баррель. Цена российской Urals составила минус два доллара за баррель.

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