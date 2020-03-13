Экономика

REGNUMREGNUMПесков призвал не ориентироваться на мнение Кудрина о росте бедности

Москва, 13 марта 2020, 14:45 — REGNUM Заявления главы Счётной палата Алексея Кудрина о ВВП и вероятном росте бедности являются мнением опытного экономиста, однако ориентироваться только на эту точку зрения нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

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Экономика

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Дерипаска предложил ввести в России полный карантин

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Экономика

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В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
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Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
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Зеленский подписал закон об образовании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
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Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
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Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»

Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости 02:58
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Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

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Как сообщает gordonua.com, глава ведомства рассказал о распространении коронавируса в стране, говорил о медицинской реформе и представил проект закона, связанного с "ликвидацией COVID-19".
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Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

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Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

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В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута

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Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панцирей» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками.
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