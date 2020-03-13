Москва, 13 марта 2020, 14:45 — REGNUM Заявления главы Счётной палата Алексея Кудрина о ВВП и вероятном росте бедности являются мнением опытного экономиста, однако ориентироваться только на эту точку зрения нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков призвал не ориентироваться на мнение Кудрина о росте бедности

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Технологии Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Общество Оперштаб Москвы разъяснил порядок карантина в школах "Двухнедельные каникулы распространяются только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", – говорится в сообщении.

Политика Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.

Политика Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.

Политика Зеленский подписал закон об образовании Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Армия и оружие Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Биатлон Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.

Политика Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.

Шоу-бизнес Наталья Поклонская рассказала о своем разводе В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.

Космос Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.

Общество Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft Редмонд, США, 14 марта 2020, 03:16 — REGNUM Богатейший человек планеты и основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации, созданной им в 1975 году вместе с Полом Алленом.

Шоу-бизнес Джиган опубликовал новое видео из лечебницы Скандальный российский рэпер записал новое видео из лечебницы, на котором показал фанатам как проводит время.