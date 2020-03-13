Экономика
REGNUMПесков призвал не ориентироваться на мнение Кудрина о росте бедности
Москва, 13 марта 2020, 14:45 — REGNUM Заявления главы Счётной палата Алексея Кудрина о ВВП и вероятном росте бедности являются мнением опытного экономиста, однако ориентироваться только на эту точку зрения нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Экономика
Оператор «Северного потока — 2» раскрыл степень его готовности
Nord Stream 2 AG заявляет, что имеет необходимые средства для реализации "Северный потока - 2". Об этом в четверг сообщает ФАН.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Экономика
Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов
В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Технологии
Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате
Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Общество
Оперштаб Москвы разъяснил порядок карантина в школах
"Двухнедельные каникулы распространяются только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", – говорится в сообщении.
Политика
Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
Результаты теста на коронавирус COVID-19 у президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные, говорится в сообщении на странице Facebook президента.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что все те, кто критикует ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков, не любят Россию.
Кино
В Петербурге стартует Фестиваль ирландского кино
В Северной столице 13 марта стартует 13-й фестиваль ирландского кино.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Армия и оружие
Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков
Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Футбол
Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»
Два футболиста московского "Спартака" простудились перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом", заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Политика
Ветеран СВР рассказал, как власти СССР читали документы ЦРУ и Госдепа
Советское руководство в конце 1970-х годов прочитало документы Государственного департамента и ЦРУ США по ключевым вопросам международной безопасности раньше, чем американский президент Джимми Картер, рассказал недавно рассекреченный отечественный разведчик-нелегал, Герой России Юрий Шевченко, в свое время добывший эти материалы.
Игры
Comanche выходит в ранний доступ Steam
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Политика
Украинский министр заявил, что от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Как сообщает gordonua.com, глава ведомства рассказал о распространении коронавируса в стране, говорил о медицинской реформе и представил проект закона, связанного с "ликвидацией COVID-19".
Происшествия
В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель
На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Общество
Билл Гейтс уходит из совета директоров Microsoft
Редмонд, США, 14 марта 2020, 03:16 — REGNUM Богатейший человек планеты и основатель компании Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации, созданной им в 1975 году вместе с Полом Алленом.
Шоу-бизнес
Джиган опубликовал новое видео из лечебницы
Скандальный российский рэпер записал новое видео из лечебницы, на котором показал фанатам как проводит время.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Происшествия
В Находке на топливном складе котельной произошла утечка мазута
Находка, Приморский край, 14 марта 2020, 00:08 — REGNUM Разгерметизация ёмкости с мазутом объёмом три тыс. кубометров произошла на топливном складе котельной в городе Находке в Приморском крае.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Ангарская показала, как выглядела до похудения
Недавно Надежда Ангарская стала участницей проекта «Последний герой: Зрители против звезд».
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панцирей» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками.