Естественное сокращение добычи нефти в США не может быть зачтено, как сокращение для стабилизации рынков. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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