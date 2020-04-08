Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиПесков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков: естественное сокращение нефтедобычи в США нельзя зачесть в рамках сделки ОПЕК+

Естественное сокращение добычи нефти в США не может быть зачтено, как сокращение для стабилизации рынков. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС05:46

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Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

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Песков призвал не сравнивать падение добычи нефти в США с ограничениями ОПЕК+

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Песков: естественное сокращение нефтедобычи в США нельзя зачесть в рамках сделки ОПЕК+

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Комментарии

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