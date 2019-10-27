Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВПесков призвал смотреть на позицию Минобороны о ликвидации Аль-Багдади

"Смотрите [заявление] Конашенкова", - заявил спикер Кремля, ссылаясь на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Напомним, американский лидер заявил, что аль-Багдали был ликвидирован в ходе рейда, который проводился в сирийском Идлибе.
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с чего всё началось

Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны по заявлениям о ликвидации главаря ИГ

"Смотрите [заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря] Конашенкова", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ.
ТАСС12:05

Подробнее о событии

Кремль не прокомментировал заявление Трампа о ликвидации лидера ИГ

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РБК12:45

Песков призвал ориентироваться на позицию Минобороны по заявлениям о ликвидации главаря ИГ

ТАСС12:05
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Бакаев признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Спартак»

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Система ИИ Минерва забанила 20 000 игроков CS: GO

В настоящее время Минерва читает сообщения в чате CS: GO, и с августа сего года, когда алгоритм был запущен в работу, уже внесла в черный список 20 тысяч игроков за использование нежелательных выражений.
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В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
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Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
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Происшествия

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Зеленский пообещал не оставлять жителей Донбасса

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Собчак объяснила это тем, что «пострадала из-за чужого секса».
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Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
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В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.
РБК 15:40
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru вчера в 21:49
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

В матче десятого тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" одержал волевую победу над лондонским "Тоттенхэмом".
Вести.Ru 14:35
Общество

«Ленэнерго» восстановило электроснабжение в Ленобласти

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Политика

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
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Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
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Технологии

На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 25 октября в 06:43
Футбол

Виктор Гончаренко: «У ЦСКА идет черная полоса»

Sportbox.RU 11:45
Армия и оружие

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru вчера в 03:19
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Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Технологии

Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер

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Общество

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Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
РБК 24 октября в 22:33
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

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Windows 10X от Microsoft может появиться на ноутбуках

Новая операционная система Windows 10X может появиться на традиционных ноутбуках.
Актуальные Новости вчера в 10:09
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
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Тысячи человек вышли на акцию в поддержку единства Испании в Барселоне

Тысячи сторонников единства Испании вышли на демонстрацию в Барселоне.
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Лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями, позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства», контролирующего часть территорий Сирии, Ирака и Ливии.
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