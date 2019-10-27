Армия и оружие
РЕН ТВПесков призвал смотреть на позицию Минобороны о ликвидации аль-Багдади
"Смотрите [заявление] Конашенкова", - заявил спикер Кремля, ссылаясь на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Напомним, американский лидер заявил, что аль-Багдали был ликвидирован в ходе рейда, который проводился в сирийском Идлибе.
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"Смотрите [заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря] Конашенкова", - сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ.ТАСС12:05
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